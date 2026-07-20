Exige CANACO Reynosa investigación por presunta extorsión

La Cámara de Comercio de Reynosa pidió que se investigue de manera pronta y se esclarezca el presunto caso de extorsión denunciado por un empresario en la ciudad.

De acuerdo con la denuncia, la víctima fue interceptada por al menos ocho elementos de la Guardia Estatal, quienes lo trasladaron a un paraje solitario y presuntamente le exigieron dinero a cambio de su libertad.

El organismo empresarial lamentó que hechos como este continúen ocurriendo. El consejero de FECANACO Tamaulipas, Roberto Cruz, calificó el caso como lamentable al considerar que atenta directamente contra la confianza de la ciudadanía.

Señaló que es indispensable que se realice una investigación profesional y expedita para dejar en claro que el Gobierno del Estado no tolerará este tipo de conductas por parte de los servidores públicos. Recordó además que el delito de extorsión es considerado grave y que las penas pueden ser más severas cuando involucra a funcionarios públicos.

“Es lamentable ese tipo de situaciones que, sin lugar a dudas, atentan contra la confianza de la ciudadanía, al conocerse este tipo de hechos, por lo que nosotros pedimos que se haga una investigación profesional y pronta para que no haya dudas de que el Gobierno del Estado no va a tolerar ese tipo de conductas por parte de los servidores públicos y cabe mencionar también que el delito de extorsión ya es un delito grave y en el caso donde se encuentran involucrados servidores públicos, hay mayores agravantes y las penas son muy severas”, expresó.

El organismo empresarial señaló que casos como este justifican la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Además, advirtió que este tipo de situaciones ahuyentan nuevas inversiones, al considerar preocupante que quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad sean señalados ahora por presuntos actos de secuestro y extorsión.

“Obviamente, esto es un sinónimo de desconfianza de los ciudadanos; de por sí, la confianza hacia las corporaciones es muy baja en cuanto a los ciudadanos. De acuerdo a las encuestas que ha hecho el INEGI, es un tema delicado, grave por el mensaje y por la gravedad de la percepción ciudadana”, añadió Roberto Cruz.

La Cámara de Comercio informó que permanecerá atenta al curso legal de las investigaciones para evitar cualquier evasión de la justicia, ahora que los ocho elementos involucrados fueron concentrados en Ciudad Victoria mientras continúan las indagatorias correspondientes.