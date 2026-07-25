Al efectuar una inspección visual, los agentes observaron que portaba placas del estado de Texas y contaba con los distintivos de una empresa

Inicio / Tamaulipas / Recupera Guardia Estatal camioneta con reporte de robo en Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron una camioneta con reporte de robo durante un recorrido de seguridad y vigilancia realizado en el municipio de Reynosa.

La unidad fue localizada en aparente estado de abandono. Al efectuar una inspección visual, los agentes observaron que portaba placas del estado de Texas y contaba con los distintivos de una empresa dedicada a productos agrícolas en sus puertas.

Tras verificar el número de serie del vehículo en la Plataforma México, las autoridades confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente.

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y localizar a sus propietarios.