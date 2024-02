‘Hay un gobierno honesto al servicio del pueblo': Américo

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presento su Segundo Informe de Gobierno donde destacó que humanismo llegó para quedarse “ahora hay un gobierno honesto, puesto al servicio del pueblo, que cumple y hace cumplir la ley y que defiende, sobre todas las cosas, el interés general”.

Ante el secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel Torres, quien acudió con la representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador convoco a seguir transformando a Tamaulipas.

“Todo con el objetivo superior de conseguir la paz, elevar de forma equitativa las niveles de bienestar social y procurar la felicidad del pueblo de Tamaulipas, para ello prometí conducirme por la propuesta ética y formal que guía nuestro movimiento la cual se resume esencialmente en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, señaló.

Ante la presencia de la presidenta del DIF, Tamaulipas, María de Villarreal y titulares de los Poderes Legislativo y Judicial el mandatario tamaulipeco señaló que el segundo informe entregado este día al Honorable Congreso de Tamaulipas sobre el estado que guarda la administración pública, describe de manera detallada las 857 acciones realizadas, atendiendo a los marcos estratégicos de la planeación democrática y aterrizan en los objetivos de los tres grandes ejes del Plan Estatal de Desarrollo:

Gobierno al Servicio del Pueblo, Desarrollo Inclusivo y Sostenible y Política Social para el Bienestar.

Al Informe de Gobierno asistieron además integrantes del gabinete federal, legisladores, mandos militares y de las fuerzas armadas, dirigentes de organismos industriales, cámaras empresariales y representantes de todos los sectores productivos, ante quienes hablo de los avances en materia de seguridad.

“El esfuerzo en equipamiento, comprende la rehabilitación de seis helicópteros, de los cuales cuatro ya participan en el despliegue de operaciones.

Hemos entregado 310 unidades nuevas, 51 de ellas blindadas y 14 unidades tácticas de reacción rápida, dotamos de equipo y uniformes completos a los elementos de la guardia estatal. Recuperamos para la seguridad de los tamaulipecos las tareas de inteligencia”, expresó.

Destacó que el combate a la corrupción fue un reclamo de las y los tamaulipecos, por ello “ahora su combate es política de estado”, dijo.

“Cada peso del presupuesto se fiscaliza y vigila su correcta aplicación”, afirmó.

Villarreal Anaya enlistó también la creación de la Secretaria de Recursos Hidráulicos para enfrentar el problema de escasez hídrica en la entidad.



“Diseñamos la agenda del agua 2022-2028. Se diseñaron tres grandes obras imprescindibles que proponemos desde esta nueva dependencia para que se haya solicitado el respaldo del presidente de la República. La primera es otra línea del acueducto Guadalupe Victoria, Obra a la que asignamos prioridad uno, ya que fue un compromiso de campaña de las reiteradas demandas de escasez”, destacó.

Al detallar las acciones en los diferentes rubros, el gobernador señaló que el recurso rinde y alcanza para más proyectos: “hay obra pública por todas partes y se nota”.

“Se introdujo un criterio de equidad en la gestión de obras públicas. Hay obras en marcha o terminada en todos los municipios de Tamaulipas. En los 33 municipios de menor población le respondimos a prioridades planteadas por las y los presidentes municipales. Dando preferencia a obras que impactan servicios básicos. La educación, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Tamaulipas”, refirió.

Américo Villarreal aseguró que alcanzar la transformación emprendida hace 18 meses en Tamaulipas, ha sido posible gracias a la heroica y excepcional historia de dos siglos de vida institucional como Estado libre y soberano y con la guía y la fuerza del pueblo Tamaulipas.

