Hombre muere al interior de vehículo en Matamoros

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima utilizaba una camioneta Chevrolet como dormitorio, y fue localizada sin signos vitales dentro de la unidad

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La mañana de este sábado, un hombre fue encontrado sin vida al interior de una camioneta en un taller de hojalatería ubicado en la colonia Roberto Guerra, cerca de la calle Mocambo, en Matamoros.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima utilizaba una camioneta Chevrolet como dormitorio, y fue localizada sin signos vitales dentro de la unidad. Vecinos del sector indicaron que en el sitio solían reunirse varias personas para consumir bebidas alcohólicas y presuntamente otras sustancias.

Investigan las causas del fallecimiento

De manera extraoficial, se presume que el fallecimiento pudo estar relacionado con una posible intoxicación derivada del consumo excesivo de alcohol; sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen la causa exacta tras las investigaciones.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y peritos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Algunos acompañantes de la víctima permanecían en el sitio y brindaron información a las autoridades. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada oficialmente.