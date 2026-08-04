Hospital Materno Infantil niega responsabilidad en muerte de bebé

El director del Hospital Materno Infantil de Reynosa aclaró la atención a una bebé de un año tras versiones en redes que culpaban al nosocomio

El director del Hospital Materno Infantil de Reynosa, Eduardo López Torres, aclaró la atención médica que recibió una bebé de un año de edad, luego de que en redes sociales circularan versiones que responsabilizaban al nosocomio por el fallecimiento de la menor.

El funcionario explicó que la paciente ingresó al área de Urgencias alrededor de las 7:00 horas en una condición crítica. Al ser valorada por el personal médico, se confirmó que ya no presentaba signos vitales; sin embargo, el equipo activó de inmediato el protocolo de reanimación y realizó maniobras durante más de 30 minutos en un intento por salvarle la vida.

“Muy temprano, alrededor de las siete de la mañana, acude al área de Urgencias unas personas con una bebé de un año de vida que llega en una condición de gravedad. Los médicos la reciben en el área de Urgencias y se dan cuenta que la bebé carece de signos vitales; sin embargo, se hace todo el proceso de atención y se lleva a cabo todo el protocolo de reanimación durante más de media hora para tratar de recuperar los signos vitales de la bebé. Desafortunadamente esto no fue posible”, explicó.

López Torres señaló que, al tratarse de una menor de edad que llegó sin signos vitales, el hospital dio aviso a las autoridades competentes, tal como lo establecen los protocolos médicos y legales para este tipo de casos.

“Ya después de esto, en virtud de que es una bebé, es una menor que llega sin signos vitales, se turna el reporte a las autoridades correspondientes”, agregó.

El director del hospital indicó que ahora serán las autoridades investigadoras las encargadas de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y determinar si existió algún tipo de negligencia o responsabilidad por parte de terceros.

Con esta postura, la dirección del Hospital Materno Infantil buscó desmentir las versiones difundidas en redes sociales que atribuían la muerte de la menor a una presunta falta de atención médica dentro de la institución, al reiterar que el personal actuó conforme a los protocolos establecidos desde el momento en que la paciente fue recibida en el área de Urgencias.