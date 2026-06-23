DIF Matamoros y Cambiando Sonrisas benefician con cirugías

La jornada fue posible gracias al trabajo conjunto entre ambas instituciones en el Hospital Guadalupe y el Hospital CEMQ

El Sistema DIF Matamoros, presidido por la Lic. Ana Ariceaga de Granados, en coordinación con la Fundación Cambiando Sonrisas A.C., realizó con éxito la Campaña de Cirugías de Labio y Paladar Hendido “Sonriendo Juntos”, mediante la cual más de 50 pacientes recibieron atención quirúrgica que les permitirá mejorar su calidad de vida y sonreír con mayor seguridad y confianza.

La jornada fue posible gracias al trabajo conjunto entre ambas instituciones, reafirmando el compromiso de impulsar acciones que generen bienestar para las familias de Matamoros.

La presidenta del DIF Matamoros expresó su agradecimiento al Dr. Melquiades Álvarez Chaires, director médico de la Fundación Cambiando Sonrisas, así como al presidente de la asociación, C.P. Pedro Ciro González, por sumar esfuerzos desde una visión de amor, altruismo y compromiso profesional.

"Nos llena de alegría formar parte de una campaña que representa esperanza y nuevas oportunidades para muchas familias. Agradecemos profundamente al equipo de especialistas y colaboradores que hacen posible este trabajo, porque cuando unimos esfuerzos por una misma causa, logramos resultados que transforman vidas. Ver la sonrisa de cada paciente es la mayor recompensa y nos impulsa a continuar trabajando por un Matamoros más humano y solidario".

Cirugías se realizaron con éxito en hospitales de Matamoros

Las intervenciones quirúrgicas se llevaron a cabo en el Hospital Guadalupe y el Hospital CEMQ, donde el profesionalismo del equipo médico permitió obtener resultados favorables para los pacientes beneficiados por esta campaña.

Durante la jornada, la presidenta del DIF Matamoros acompañó de manera cercana a los pacientes y a sus familiares, brindándoles apoyo y palabras de aliento durante su proceso de recuperación.

Como parte de la visita, también realizó la entrega de obsequios de utilidad con el propósito de contribuir al bienestar de los beneficiarios durante su estancia hospitalaria.

Con estas acciones, el DIF Matamoros refrenda su compromiso y misión de servir a la sociedad, impulsando programas que fortalecen la salud y el bienestar de quienes más lo necesitan.

Bajo el lema "Avanza con Amor", la institución continúa trabajando para construir un Matamoros más unido, humano y comprometido con el bienestar de cada familia.

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