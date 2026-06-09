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Tamaulipas

El Hospital General de Victoria tiene atención médica incluyente

La maestra en Enfermería Liliana Roque Nieto, coordinadora de Enseñanza del turno matutino, dijo que la estrategia surgió ante la necesidad del usuario

  • 09
  • Junio
    2026

Con el propósito de derribar las barreras de comunicación y garantizar una atención médica de calidad para la comunidad sorda, el Hospital General de Ciudad Victoria “Dr. Norberto Treviño Zapata” ha dado un paso fundamental hacia la inclusión.

La maestra en Enfermería Liliana Roque Nieto, coordinadora de Enseñanza del turno matutino, dijo que la estrategia surgió ante la necesidad del usuario, es decir, cuando el paciente llega y no se logra una comunicación efectiva. 
 
La puesta en marcha del primer curso intensivo de Lengua de Señas Mexicana (LSM) está diseñada específicamente para el personal médico, de enfermería y los estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en la institución.

Cuando llegan a urgencias, se requiere hacer una valuación; llegan con un padecimiento y no nos entendemos porque desconocemos el lenguaje. Aparte, ellos vienen en una situación mal de salud y hay que atenderlos”, explicó. 

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La licenciada en Enfermería e intérprete, Ana Laura Hernández, del área de control prenatal, dijo que el objetivo central de esta iniciativa es brindar un servicio más humano, incluyente y accesible, asegurando que los pacientes con discapacidad auditiva puedan comunicarse de manera efectiva con el personal de salud durante su atención médica.

“Tenemos una paciente embarazada, yo he estado en todas sus consultas y he podido interpretar, he logrado romper esa barrera que hay entre el médico y la paciente, pero no estamos capacitados para poder comunicarnos con personas con una discapacidad auditiva”, señaló. 

Con estas acciones se fortalecen las competencias de comunicación del personal de salud mediante el aprendizaje básico de la lengua de señas mexicana, con el fin de brindar una atención más inclusiva, segura, accesible y brindar calidad en la atención a las personas con discapacidad auditiva, favoreciendo el respeto a sus derechos y una adecuada interacción durante la atención médica. 

El Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” reafirma su compromiso con la equidad y el derecho a la salud, buscando que la comunicación deje de ser un obstáculo y se convierta en una herramienta para el bienestar de los pacientes.


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