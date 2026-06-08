Impulsa Derechos Humanos protección frente a abusos de autoridad

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Tayde Garza Guerra, dijo que aún persiste el abuso de autoridad por parte de corporaciones de seguridad, pero que las garantías individuales están en la constitución y en el caso de las personas detenidas, estas tienen derecho a ser tratadas de manera digna en su integridad.

“Que en el momento de utilizar la fuerza pública, el sometimiento o algún otro mecanismo o con lo que cuenten, esa fuerza física o esa fuerza pública que ellos ejercen siempre sea, sin dañar su integridad física, psicológica o emocional de la persona detenida”, explicó.

Ante los hechos registrados en la Central de Autobuses de Victoria, donde dos policías estatales sometieron a un ciudadano por alterar el orden, dijo que se han presentado 56 quejas por presunto abuso de autoridad.

“Por ejemplo las Unidades Generales de Investigación consta con un total de 28 quejas, tenemos otra que sobresale podemos mencionar que la Guardia Estatal cuenta con 11 quejas al día de hoy, también tenemos la Policía Investigadora, han venido a informar de hechos vulnerables en ese sentido nueve en total de quejas y Tránsito Municipal que también actúa sobre todo cuando el alcoholismo y otras cosas como los operativos, tenemos 8 al día de hoy”, señaló.

Insistió en que las autoridades de seguridad deben de actuar bajo un marco legal y de acuerdo con el protocolo establecido para llevar a cabo una acción de esta naturaleza, misma que se debe de realizar sin dañar la integridad de las o los detenidos.

“De alguna forma, las autoridades tienen que proteger a la ciudadanía, pero esas detenciones y tienen que hacerlo respetando si integridad como personas como ser humano, su dignidad y respetando sus derechos humanos y estos derechos humanos están en la constitución y están en todas las leyes secundarias que emanan de la constitución”, concluyó.

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