DIF Tamaulipas impulsa cirugías gratuitas de labio hendido

DIF Tamaulipas y Operation Smile México realizan una jornada de valoraciones y cirugías gratuitas para pacientes con labio y/o paladar hendido

El Sistema DIF Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal, participa en una jornada de valoraciones médicas y cirugías reconstructivas gratuitas para niñas, niños y jóvenes con diagnóstico de labio y/o paladar hendido.

La iniciativa busca acercar atención médica especializada a pacientes de escasos recursos, brindándoles la oportunidad de acceder sin costo a procedimientos que contribuyen a mejorar su salud y calidad de vida.

Como parte de esta campaña, 13 pacientes originarios de Tamaulipas fueron trasladados a un hospital en Monterrey, Nuevo León, donde recibieron atención por parte de médicos especialistas de Operation Smile.

Esta organización internacional tiene presencia en más de 60 países y se dedica a ofrecer cirugías seguras y atención multidisciplinaria para personas con labio y/o paladar hendido que no cuentan con los recursos para acceder a estos tratamientos.

Proceso de valoración y cirugías

La jornada médica se desarrolla en tres etapas. El 18 de julio se realizaron las valoraciones clínicas por parte del equipo de especialistas, mientras que el 19 de julio se definió qué pacientes reunían las condiciones necesarias para ser intervenidos quirúrgicamente.

Las cirugías reconstructivas se llevan a cabo del 20 al 24 de julio como parte de esta campaña anual.

Tras las evaluaciones médicas, cinco de los 13 pacientes tamaulipecos fueron considerados aptos para recibir la intervención quirúrgica.

Debido a que esta campaña se realiza únicamente una vez al año, representa una oportunidad importante para que niñas, niños y jóvenes puedan acceder gratuitamente a procedimientos de alta especialidad.

Además de coordinar la participación de los pacientes, personal del Sistema DIF Tamaulipas brinda el traslado y acompañamiento durante todo el proceso de valoración y atención médica, con el propósito de ofrecer respaldo a las familias beneficiadas.

Este apoyo permite que los pacientes reciban seguimiento desde su salida del estado hasta la conclusión de las intervenciones quirúrgicas.

Las personas atendidas en esta jornada provienen de los municipios de Victoria, El Mante, Nuevo Laredo, Padilla, Tula y Xicoténcatl, resultado del trabajo coordinado para acercar servicios médicos especializados a diferentes regiones de Tamaulipas.