Tamaulipas impulsa el Puerto del Norte ante empresarios

El proyecto busca ampliar la capacidad logística del estado y fortalecer la conectividad con Estados Unidos mediante nueva infraestructura

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El Gobierno de Tamaulipas presentó a más de 80 dirigentes de los principales organismos empresariales del país los avances del Puerto del Norte, un proyecto con el que busca fortalecer la infraestructura logística del estado y consolidarlo como una plataforma estratégica para el comercio internacional y la llegada de nuevas inversiones.

Durante una reunión de trabajo, empresarios conocieron el desarrollo del puerto, los proyectos de expansión y las oportunidades que ofrece para fortalecer las cadenas de suministro, impulsar el intercambio comercial con Estados Unidos y aprovechar el crecimiento del nearshoring.

Buscan fortalecer la competitividad

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, afirmó que el Puerto del Norte forma parte de la estrategia estatal para mejorar la competitividad, atraer inversión productiva y generar crecimiento económico.

La funcionaria recordó que el Puerto de Altura de Matamoros inició operaciones en agosto del año pasado, lo que marcó el comienzo de una nueva etapa para el desarrollo logístico de Tamaulipas.

Explicó que el objetivo ahora es ampliar la infraestructura para responder al incremento del comercio entre México y Estados Unidos y atender las nuevas necesidades del mercado internacional.

Presentan avances del proyecto

Durante el encuentro, el director general del Puerto del Norte, Gustavo Guzmán Fernández, presentó el estado actual de las obras, los avances en infraestructura y las acciones previstas para los próximos meses con el propósito de consolidar esta terminal marítima como uno de los principales nodos logísticos del país.

El proyecto busca convertir a Matamoros en un punto clave para la movilización de mercancías y fortalecer la conectividad del noreste de México.

Reúnen a líderes empresariales

A la reunión asistieron representantes nacionales de organismos como Coparmex, Canacintra, Canacar, CMIC, INDEX, AMPI, CTM y CANIRAC, además de empresarios y autoridades estatales.

La presencia de estos organismos permitió presentar el potencial del Puerto del Norte como una alternativa para impulsar nuevas inversiones y aprovechar el proceso de relocalización de empresas hacia México.

El Gobierno de Tamaulipas sostuvo que continuará promoviendo el proyecto entre el sector empresarial como una de las principales apuestas para fortalecer la competitividad del estado, ampliar su infraestructura logística y consolidar su papel como una puerta de entrada al comercio internacional.