Inaugura alcalde Lalo Gattás evento nacional deportivo del SNTE

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, inauguró el XII Evento Nacional Cultural y Deportivo de la Sección 61 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Junto al secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, iniciaron la fiesta deportiva y cultural que se disputará en las instalaciones de la Unidad Deportiva "Adolfo Ruíz Cortines" para fortalecer lazos de amistad entre los integrantes de las distintas delegaciones.

En el evento participan maestras y maestros de los tecnológicos de Nuevo León, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí y el anfitrión Tamaulipas.

"Es motivo de orgullo que Victoria sea sede de este evento nacional, su visita fortalece los lazos de hermandad y nos permite mostrar la hospitalidad y calor humano de los victorenses. Más allá de los resultados el verdadero triunfo está en la convivencia, el respeto y la unidad" dijo Gattás Báez.

En compañía de la directora del Tecnológico Victoria, Deysi Yessica Álvarez dio la bienvenida a maestras y maestros de Piedras Negras, Saltillo, Matehuala, Ciudad Valles, Cerro Azul, Linares, Altamira, Madero, Reynosa, Matamoros y Victoria que estarán compitiendo en las disciplinas de béisbol, basquetbol y futbol.

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