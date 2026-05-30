Sheinbaum inaugura renovación del AICM rumbo al Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este sábado la inauguración de la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un proyecto estratégico que busca fortalecer la infraestructura aeroportuaria del país de cara al Mundial de Futbol 2026.

Durante la ceremonia realizada en la terminal aérea capitalina, la mandataria destacó la importancia del aeropuerto como uno de los principales puntos de conexión del país y recordó el debate que existió años atrás sobre la construcción de una nueva terminal en Texcoco.

"Querían cerrar el AICM y hacer el de Texcoco. Siempre dijimos que era absurdo cerrar este aeropuerto", afirmó Sheinbaum al rememorar su etapa como secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno.

Destacan papel del AICM y el AIFA

La presidenta subrayó que actualmente el Valle de México cuenta con un sistema aeroportuario integrado por el AICM y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), instalaciones que consideró fundamentales para atender la creciente demanda de pasajeros nacionales e internacionales.

Asimismo, señaló que durante los trabajos de rehabilitación fueron descubiertas instalaciones hidráulicas y eléctricas con varias décadas de antigüedad, algunas de ellas datadas desde 1929.

"Hay una parte muy importante que no se había renovado. Todas las líneas de agua potable y electricidad todavía estaban ahí", explicó.

Obras financiadas con recursos propios

Sheinbaum destacó que la modernización fue posible gracias a los ingresos generados por la propia operación del aeropuerto, por lo que no fue necesario destinar recursos adicionales del presupuesto federal.

"La inversión se hizo con los autogenerados del aeropuerto gracias a su rentabilidad. Lo principal ya está hecho, es un compromiso más cumplido", expresó.

La mandataria concluyó su participación destacando la relevancia de la obra para la capital y para el país: "¡Que viva el AICM, la Ciudad de México y viva México!".

Preparan al aeropuerto para recibir visitantes del Mundial

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que la remodelación cobra especial relevancia ante la cercanía de la Copa del Mundo 2026, evento que colocará nuevamente a México bajo la atención internacional.

La funcionaria afirmó que el aeropuerto representa la principal puerta de entrada para millones de visitantes y aseguró que las mejoras tendrán beneficios permanentes para futuras generaciones.

"Esta obra es estratégica para la competitividad de nuestro país y permitirá recibir al mundo con infraestructura moderna, digna y funcional", sostuvo.

Más filtros, estacionamientos y tecnología

Como parte del programa integral de modernización impulsado por el Grupo Aeroportuario Marina, se desarrollan 106 proyectos en ambas terminales del aeropuerto sin afectar las operaciones aéreas.

Entre las principales mejoras destacan la ampliación de filtros migratorios automatizados, que pasarán de 12 a 40 puntos de revisión; la construcción de nuevos estacionamientos con capacidad para más de 500 vehículos y la sustitución total de las bandas de reclamo de equipaje.

Además, se contempla la instalación de 3 mil 240 cámaras equipadas con inteligencia artificial para fortalecer la seguridad, la habilitación de siete áreas médicas para atención a pasajeros y trabajos de mantenimiento en áreas verdes para mejorar el manejo de aguas pluviales y reducir riesgos de inundación.

Las autoridades aeroportuarias informaron que esta primera etapa quedó concluida antes del inicio del Mundial, mientras continúan los trabajos contemplados en el plan de modernización integral de la terminal aérea más importante del país.

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