Incautan 55,000 litros de hidrocarburo en Matamoros

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el 26 de noviembre de 2025 se llevaron a cabo acciones coordinadas en nueve entidades del país, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En Matamoros, Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional aseguraron nueve tractocamiones y nueve tanques cisterna con capacidad de 55 mil litros cargados de hidrocarburo, debido a la falta de documentación que acreditara su legal procedencia.

Operativos simultáneos en Chihuahua

En Balleza, efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal localizaron e incineraron 1,600 kilos de marihuana y un secadero, con una afectación estimada de 5.3 millones de pesos.

En la capital del estado, autoridades federales y estatales catearon un inmueble y detuvieron a 10 personas, además de asegurar armas largas, armas cortas, cargadores, 258 cartuchos, vehículos y una motocicleta.

Cateos y detenciones en Colima

En Manzanillo, dos operativos en las colonias México y Valle de las Garzas dejaron cuatro personas detenidas, así como el aseguramiento de metanfetamina, marihuana, un arma corta, cartuchos, computadoras, teléfonos y equipo táctico.

Tres detenidos en Guerrero vinculados a desapariciones

En Iguala, elementos de la SSPC, GN y Ejército Mexicano catearon dos inmuebles y detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con casos de desaparición de estudiantes.

Armas aseguradas en Michoacán

En Tarímbaro, personal del Ejército aseguró cuatro armas largas, cargadores, 50 cartuchos y chalecos tácticos durante recorridos de vigilancia.

Detenido en San Luis Potosí con 63 mil litros de aceite

En Villa de Pozos, fuerzas federales detuvieron a una persona que transportaba 63 mil litros de aceite automotriz sin acreditación de legal procedencia.

Cinco detenidos en cateo de Sinaloa

En Culiacán, un cateo dejó cinco personas detenidas y el aseguramiento de armas y un vehículo.

Además, en Navolato, dos personas fueron detenidas con armas largas, un arma corta, 857 cartuchos, 14 cargadores y chalecos con placas balísticas.

Aseguramientos relevantes en Sonora

En Hermosillo, un cateo dejó cinco detenidos, así como el decomiso de un kilo de metanfetamina, 40 kilos de marihuana, armas largas, un arma corta, cargadores, chalecos tácticos y un radio.

Mientras que en Nogales, el Ejército aseguró ponchallantas, drogas, 18 cargadores y 191 cartuchos, con una afectación económica de 497 mil pesos.

Artefacto explosivo y equipo táctico en Zacatecas

En Villanueva, el Ejército aseguró 29 cargadores, 590 cartuchos, chalecos tácticos, placas balísticas y un artefacto explosivo improvisado.

Desmantelan infraestructura del narcotráfico en Sinaloa

En los municipios de Culiacán y Cosalá, el Ejército Mexicanolocalizó e inhabilitó 11 áreas de concentración de material utilizado para la producción de drogas.

Se aseguraron 15,010 litros y 325 kilos de sustancias químicas, con una afectación para la delincuencia organizada de 310 millones de pesos.

