Cerrar X
55_mil_litros_hidrocarburos_a127f16910
Tamaulipas

Incautan 55,000 litros de hidrocarburo en Matamoros

En Matamoros, Tamaulipas, la Guardia Nacional aseguró nueve tractocamiones y nueve tanques cisterna cargados de hidrocarburo por falta de documentación legal

  • 27
  • Noviembre
    2025

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el 26 de noviembre de 2025 se llevaron a cabo acciones coordinadas en nueve entidades del país, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En Matamoros, Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional aseguraron nueve tractocamiones y nueve tanques cisterna con capacidad de 55 mil litros cargados de hidrocarburo, debido a la falta de documentación que acreditara su legal procedencia.

Operativos simultáneos en Chihuahua

En Balleza, efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal localizaron e incineraron 1,600 kilos de marihuana y un secadero, con una afectación estimada de 5.3 millones de pesos.

En la capital del estado, autoridades federales y estatales catearon un inmueble y detuvieron a 10 personas, además de asegurar armas largas, armas cortas, cargadores, 258 cartuchos, vehículos y una motocicleta.

chihuahua-droga.JPG

Cateos y detenciones en Colima

En Manzanillo, dos operativos en las colonias México y Valle de las Garzas dejaron cuatro personas detenidas, así como el aseguramiento de metanfetamina, marihuana, un arma corta, cartuchos, computadoras, teléfonos y equipo táctico.

colima-detenidos.JPG

Tres detenidos en Guerrero vinculados a desapariciones

En Iguala, elementos de la SSPC, GN y Ejército Mexicano catearon dos inmuebles y detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con casos de desaparición de estudiantes.

Armas aseguradas en Michoacán

En Tarímbaro, personal del Ejército aseguró cuatro armas largas, cargadores, 50 cartuchos y chalecos tácticos durante recorridos de vigilancia.

Detenido en San Luis Potosí con 63 mil litros de aceite

En Villa de Pozos, fuerzas federales detuvieron a una persona que transportaba 63 mil litros de aceite automotriz sin acreditación de legal procedencia.

san-luis-detenido.png

Cinco detenidos en cateo de Sinaloa

En Culiacán, un cateo dejó cinco personas detenidas y el aseguramiento de armas y un vehículo.

Además, en Navolato, dos personas fueron detenidas con armas largas, un arma corta, 857 cartuchos, 14 cargadores y chalecos con placas balísticas.

sinaloa-detenido.png

Aseguramientos relevantes en Sonora

En Hermosillo, un cateo dejó cinco detenidos, así como el decomiso de un kilo de metanfetamina, 40 kilos de marihuana, armas largas, un arma corta, cargadores, chalecos tácticos y un radio.

Mientras que en Nogales, el Ejército aseguró ponchallantas, drogas, 18 cargadores y 191 cartuchos, con una afectación económica de 497 mil pesos.

sonora-detenidos.png

Artefacto explosivo y equipo táctico en Zacatecas

En Villanueva, el Ejército aseguró 29 cargadores, 590 cartuchos, chalecos tácticos, placas balísticas y un artefacto explosivo improvisado.

bomba-zacatecas.png

Desmantelan infraestructura del narcotráfico en Sinaloa

En los municipios de Culiacán y Cosalá, el Ejército Mexicanolocalizó e inhabilitó 11 áreas de concentración de material utilizado para la producción de drogas.

Se aseguraron 15,010 litros y 325 kilos de sustancias químicas, con una afectación para la delincuencia organizada de 310 millones de pesos.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

alejandro_gertz_sheinbaum_b7f7c4e7df
Gertz Manero aceptó ser embajador en un 'país amigo': Sheinbaum
128_muertos_hong_kong_86f898a362
Aumenta a 128 cifra de muertos tras incendio en Hong Kong
Whats_App_Image_2025_11_28_at_2_35_49_AM_f69664ac5b
Levantarán bloqueos; revisaran seguridad, agua y sectgor agrícola
publicidad

Últimas Noticias

alejandro_gertz_sheinbaum_b7f7c4e7df
Gertz Manero aceptó ser embajador en un 'país amigo': Sheinbaum
niebla_vialidad_leones_687921a6d0
Afecta neblina vialidad en Paseo de los Leones
EH_COLLAGE_20_dd5a421817
Ciclón Ditwah deja 69 muertos en Sri Lanka; van 200,000 afectados
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×