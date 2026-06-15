Incautan 110 mil litros de hidrocarburo en Abasolo, Guanajuato

Autoridades de Guanajuato aseguraron aproximadamente 110 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita durante un operativo realizado en una zona rural del municipio de Abasolo, en uno de los decomisos más relevantes registrados recientemente contra el almacenamiento ilegal de combustible en la entidad.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de San José de los González, donde elementos de seguridad localizaron un tractocamión con cisterna y diversos contenedores utilizados para resguardar el combustible.

Localizan combustible durante patrullajes de vigilancia

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento se concretó durante labores de patrullaje y supervisión en la zona rural de Abasolo. En el sitio fue localizado un tractocamión modelo 2019 acoplado a una cisterna con capacidad aproximada de 30 mil litros.

Además, las autoridades encontraron ocho contenedores con alrededor de 80 mil litros de hidrocarburo, así como dos recipientes adicionales con capacidad de 10 mil litros cada uno.

Todo el combustible, la unidad y los contenedores fueron asegurados y quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar el origen del hidrocarburo y posibles responsabilidades.

Uno de los puntos que más preocupó a las autoridades fue que parte de los recipientes presentaban fugas, lo que representaba un riesgo para habitantes de comunidades cercanas debido a la posibilidad de incendios, explosiones o afectaciones ambientales.

Por ello, el operativo no solo fue considerado un golpe contra el robo y almacenamiento ilegal de combustible, sino también una acción preventiva para evitar un incidente mayor en la zona.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas durante el aseguramiento, ni se ha precisado el tipo específico de hidrocarburo localizado.

Guanajuato refuerza combate al huachicol

El decomiso en Abasolo se suma a una serie de operativos realizados en Guanajuato contra el tráfico, almacenamiento y distribución ilegal de combustibles.

Autoridades estatales han reportado el aseguramiento de millones de litros de hidrocarburos y derivados en los últimos meses, además de la localización e inhabilitación de tomas clandestinas en distintos municipios.

La presencia de contenedores, cisternas y vehículos de carga en este tipo de hallazgos refleja la operación de redes dedicadas al traslado y resguardo de combustible robado, por lo que las investigaciones continuarán para establecer si el caso de Abasolo está relacionado con otros aseguramientos recientes en la entidad.

Mientras tanto, las autoridades mantienen los patrullajes en zonas rurales y carreteras de Guanajuato con el objetivo de detectar puntos de almacenamiento clandestino y reducir los riesgos que representa el manejo irregular de hidrocarburos para la población.

Comentarios