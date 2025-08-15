Cerrar X
Tamaulipas

Incautan en Puente Pharr metanfetamina valuada en $7.6 mdd

La droga fue asegurada y el camión quedó bajo custodia, mientras que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional inició las indagatorias

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) decomisaron un cargamento de metanfetamina con valor estimado de 7 millones 660 mil dólares, durante una inspección en el puente internacional Reynosa-Pharr.

De acuerdo con el informe de las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto en las instalaciones de carga del cruce internacional, cuando agentes de CBP realizaban revisiones de rutina. Un camión con remolque que transportaba rosas y procedía de México fue seleccionado para inspección mediante el uso de equipos de revisión no intrusivos y el apoyo de una unidad canina.

La revisión física del vehículo permitió localizar 154 paquetes de presunta metanfetamina, con un peso total de 857.59 libras, equivalentes a unos 380 kilogramos, ocultos entre el cargamento de flores.

Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada Hidalgo-Pharr-Anzaldúas, destacó la labor de los agentes: “Esta gran incautación de narcóticos refleja el excelente trabajo realizado por nuestros oficiales; el uso de nuestras herramientas y tecnología es insuperable”, afirmó.

La droga fue asegurada y el camión quedó bajo custodia, mientras que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional inició las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.


