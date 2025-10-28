Incautan más de 160 especies exóticas en la frontera de Anzaldúas

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) interceptaron un intento de contrabando de 163 especies exóticas de reptiles y artrópodos, entre ellos serpientes, ranas y tarántulas, ocultos en una camioneta que se dirigía hacia México por el Puente Internacional Anzaldúas.

El decomiso ocurrió el 22 de octubre, cuando agentes de la CBP que realizaban operativos de control de salida seleccionaron una camioneta Toyota plateada para una inspección más exhaustiva.

Al revisar el vehículo, los oficiales descubrieron el cargamento ilegal que incluía pitones, camaleones, lagartos, ciempiés y arañas, entre otras especies.

“El contrabando de mascotas exóticas ha ido en aumento en nuestra área”, alertó Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada Hidalgo/Pharr/Anzaldúas.

Añadió que la CBP trabaja en coordinación con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS) para proteger la fauna y asegurar el cumplimiento de las leyes federales.

Entre las especies aseguradas se encontraban 24 pitones reales, 15 anolis verdes, 11 salamandras moteadas, además de ranas arbóreas, serpientes de leche, dragones barbudos y tarántulas chilenas, algunas de ellas en riesgo de extinción o sujetas a control bajo la Convención CITES.

Los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal. El vehículo fue incautado y los animales quedaron bajo custodia del USFWS para su evaluación y resguardo.

Por su parte, las autoridades recordaron que la exportación de vida silvestre requiere permisos, certificados veterinarios y autorizaciones internacionales, además de cumplir con los requisitos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de la autoridad sanitaria mexicana SENASICA.

