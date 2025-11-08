Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) lograron la incautación de un cargamento de cocaína valuado en más de 1.2 millones de dólares en el Puente Internacional Donna–Río Bravo, durante una revisión de rutina.

De acuerdo con el director del puerto de entrada de Progreso/Donna, Michael Martínez, los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre, cuando un ciudadano mexicano de 32 años fue detenido tras ser canalizado a una inspección secundaria.

Durante el procedimiento, agentes caninos y un sistema de inspección no intrusivo detectaron irregularidades al interior del vehículo, lo que llevó a una revisión física más detallada.

En ella, los oficiales localizaron 19 paquetes con un total de 43 libras (19.5 kilogramos) de presunta cocaína, cuyo valor estimado en el mercado negro asciende a 1,265,453 dólares.

El cargamento fue asegurado junto con el vehículo, mientras que el conductor fue arrestado por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes iniciaron una investigación para determinar el origen y destino de la droga.

La CBP destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para fortalecer la seguridad fronteriza y evitar el ingreso de narcóticos peligrosos a Estados Unidos.

Comentarios