Incendio en tianguis de Reynosa deja a familias sin sustento

La mañana de este lunes, un incendio devastador consumió al menos cinco puestos en el tianguis de la colonia El Olmo, en Reynosa, dejando a varias familias sin su fuente principal de ingresos.

Los puestos afectados, que se dedicaban a la venta de ropa, electrodomésticos y otros artículos, quedaron reducidos a cenizas a pesar de los esfuerzos de los bomberos y Protección Civil para controlar el siniestro.

Según las autoridades, el incendio pudo haber sido causado por un corto circuito, aunque la investigación sigue en curso.

Los puestos, construidos principalmente de madera y repletos de mercancías altamente inflamables, facilitan la rápida propagación del fuego, lo que impidió que los locatarios salvaran sus productos.

Alicia Quintanilla, una de las vendedoras afectadas, expresó su angustia: "A todas mis amigas y más a la señora de aquí que tenía puras cosas como bocinas, todo lo perdió la pobre, todo lo que vendía".

Los locatarios observaban incrédulos cómo sus pertenencias y medios de subsistencia se consumían por las llamas.

Rosa María Sierra, otra comerciante, comentó sobre el impacto del incendio: "Ropa y es lo que se vende. No nos han dicho nada. Yo acabo de llegar asustada, imagínese mis compañeros que se quedaron sin nada. Afortunadamente, no había gente, si no te lo imaginas", comentó la comerciante Rosa María Sierra sobre el impacto del incendio.

Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el siniestro. Sin embargo, las pérdidas materiales han sido significativas, y las familias afectadas ahora enfrentan la difícil realidad de recuperarse sin un sustento seguro.

Los vendedores confiados en que las autoridades podrán aclarar pronto las causas del incendio y esperan recibir apoyo para retomar sus actividades comerciales.

Comentarios