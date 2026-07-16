Inicia Victoria pavimentación en la colonia Ampliación Las Playas

La pavimentación se realizará sobre una superficie de la calle 20 de Septiembre, en el tramo comprendido entre las calles 18 de Julio y 16 de Septiembre

El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, puso en marcha la construcción de la pavimentación hidráulica de la calle 20 de Septiembre, en la colonia Ampliación Las Playas, una obra que busca mejorar la movilidad, la seguridad y la plusvalía de las viviendas del sector.

Acompañado por su esposa, Lucy de Gattás, así como por integrantes de su equipo de trabajo, el alcalde encabezó el banderazo de inicio de esta obra, con la que da seguimiento al compromiso de atender las necesidades de la ciudadanía.

La pavimentación hidráulica se realizará sobre una superficie de 1,019 metros cuadrados de la calle 20 de Septiembre, en el tramo comprendido entre las calles 18 de Julio y 16 de Septiembre.

"Obras que transforman la vida de las colonias, que permanecen, que resisten el paso del tiempo y que responden a las necesidades reales de la gente, Gattás Báez es un alcalde que escucha y regresa con soluciones", expresó Adrián Acuña Ortiz en representación de los 3,212 beneficiados.

Durante el inicio de los trabajos, Eduardo Gattás Báez estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna; el secretario de Servicios Públicos, Marco Cantú Mercado; la secretaria de Bienestar Social, Lorena Zapata, así como por integrantes del Cabildo.

Asistieron los regidores Ernesto Ávalos, Mario Chávez, Mayra Sánchez, Alfredo Vanzzini, Alexia Gamundi, Rosa Velia Ruiz, Maru Martínez y Kenia Zapata, con quienes atendió y dio cauce a nuevas peticiones ciudadanas planteadas por los habitantes de este sector.