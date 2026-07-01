Este miércoles 1 de julio, México, Estados Unidos y Canadá deben hacer pública su decisión sobre el futuro del acuerdo, el cual está vigente desde 2020

Inicio / Finanzas / Revisión del T-MEC inicia en medio de incertidumbre

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) inició este miércoles su proceso formal de revisión trilateral, una etapa considerada clave para el futuro de la integración económica de Norteamérica y que se desarrolla en un contexto de incertidumbre comercial y presiones arancelarias.

Como parte del mecanismo previsto en el acuerdo, los tres países deberán anunciar si el T-MEC se prorroga por 16 años adicionales, lo que extendería su vigencia hasta 2042, o si continuará bajo otro esquema de revisión.

En la reunión virtual participan el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; y el ministro de Comercio Interior de Canadá, Dominic LeBlanc.

Especialistas advierten impacto en la inversión si no se amplía el T-MEC

El director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Oscar Ocampo, señaló que la falta de una extensión inmediata podría generar incertidumbre para los inversionistas, aunque estimó que los mercados terminarán adaptándose al nuevo escenario.

"Al final del día, van a aprender a vivir con esa incertidumbre, pero fuera del T-MEC seguirá más o menos como lo conocemos ahora… los mercados ya tienen buena parte de incertidumbre internalizada", explicó.

Desde mayo, México y Estados Unidos sostuvieron diversas reuniones bilaterales para identificar coincidencias y construir consensos de cara al inicio formal del proceso contemplado en el artículo 34.7 del T-MEC, que establece una revisión seis años después de su entrada en vigor.

Desde que sustituyó al TLCAN, el acuerdo ha fortalecido la integración económica de Norteamérica. En las últimas dos décadas, el comercio trilateral de bienes pasó de 803 mil millones de dólares a más de 1.6 billones de dólares anuales.

Donald Trump insiste en no extender el T-MEC

En paralelo al inicio de la revisión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no tiene previsto extender el tratado comercial, postura que abriría la cuenta regresiva para el eventual término del acuerdo si no se alcanza un consenso entre las tres naciones.

De acuerdo con información difundida por Reuters, la decisión activaría el mecanismo de revisión periódica establecido en la cláusula de caducidad negociada durante el primer mandato del mandatario republicano.

Trump ya había manifestado semanas atrás que considera que Estados Unidos obtendría mayores beneficios económicos sin la existencia del tratado.

Los escenarios para el futuro del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que existen dos rutas principales para el proceso de revisión. La primera contempla una revisión este año y la extensión automática del tratado hasta 2042, otorgando mayor certidumbre a la región.

La segunda opción consiste en mantener la vigencia actual hasta 2036, pero con revisiones anuales obligatorias, cuyo alcance iría reduciéndose conforme avance el tiempo.

En términos generales, los especialistas consideran cuatro posibles escenarios para el T-MEC: