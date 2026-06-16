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Tamaulipas

Intensifican búsqueda de arquitecto; rastreo apunta hacia NL

La última señal emitida por su teléfono fue detectada en territorio de Nuevo León, lo que llevó a ampliar las labores de búsqueda hacia esa entidad.

  • 16
  • Junio
    2026

Autoridades de Tamaulipas y Nuevo León mantienen un operativo de búsqueda para localizar al arquitecto Anwar Velázquez Salas, quien fue reportado como desaparecido tras salir de su domicilio en Reynosa la tarde del pasado lunes.

De acuerdo con información proporcionada por familiares, el profesionista fue visto por última vez alrededor de las 15:00 horas cuando salió de su vivienda ubicada en la colonia Fuentes Sección Lomas. Posteriormente fue captado circulando por el sector Las Fuentes a bordo de una camioneta Toyota Tacoma color naranja, modelo 2016.

Las investigaciones revelan que la penúltima ubicación registrada por el teléfono celular del arquitecto se localizó en el ejido Los Cavazos, en Reynosa. Sin embargo, la última señal emitida por el dispositivo fue detectada en territorio de Nuevo León, lo que llevó a ampliar las labores de búsqueda hacia esa entidad.

Asimismo, trascendió que cámaras de videovigilancia habrían captado a un vehículo sospechoso siguiendo la trayectoria del arquitecto antes de su desaparición, dato que ya forma parte de las investigaciones en curso.

Mientras continúan los operativos de localización, familiares y amigos mantienen la difusión de su ficha de búsqueda y solicitan a la ciudadanía proporcionar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.


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