Nacional

Intensifican búsqueda de mineros desaparecidos en Sinaloa

Los trabajadores realizaban labores de exploración minera cuando se perdió contacto con ellos tras ser privados de la libertad

  • 02
  • Febrero
    2026

El Gobierno de México reforzó de manera significativa el operativo de búsqueda de los 10 trabajadores de la mina Concordia, desaparecidos desde el pasado 23 de enero en la comunidad de Pánuco, municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, se desplegó un importante contingente de fuerzas federales y estatales a partir de este domingo 1 de febrero.

"Por instrucciones de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y del General Ricardo Trevilla, Secretario de Defensa Nacional, a partir de hoy, domingo 1 de febrero, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia", escribió en sus redes sociales.

Por instrucciones de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. (@Claudiashein), y del General Ricardo Trevilla, Secretario de Defensa Nacional (@Defensamx1), a partir de hoy, domingo 1 de febrero, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los…

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) February 1, 2026

Despliegue de más de mil elementos

De acuerdo con el mandatario estatal, el operativo está integrado por mil 190 efectivos, entre ellos 800 elementos del Ejército Mexicano, 270 integrantes de Fuerzas Especiales, 100 elementos de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales.

Además, las labores de búsqueda cuentan con apoyo aéreo, con tres helicópteros artillados y dos aviones T-6C Texan, lo que permitirá ampliar los recorridos en zonas serranas y de difícil acceso.

Rocha Moya destacó que el reforzamiento permitirá intensificar tanto los operativos terrestres como los sobrevuelos de vigilancia, en coordinación con instancias federales, como parte de una estrategia integral para dar seguimiento al caso.

Asimismo, reiteró que el Gobierno de Sinaloa mantiene comunicación constante con las autoridades federales y que se informará a la ciudadanía sobre cualquier avance relevante.

Mineros desaparecidos y suspensión de actividades

La desaparición fue denunciada por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

Los trabajadores realizaban labores de exploración minera cuando se perdió contacto con ellos.

La empresa canadiense Vizsla Silver informó la suspensión temporal de actividades en la mina y sus alrededores tras el reporte, como medida preventiva.

Entre las personas desaparecidas se encuentran ingenieros, un geólogo, un supervisor y personal de seguridad, cuyos familiares mantienen la esperanza de su pronta localización.


