Santiago, AyD, Conagua y asociaciones civiles intensifican labores para eliminar la plaga y hasta ahora han retirado 132 toneladas

Inicio / Nuevo León / Van por retiro de 300 toneladas de plaga en presa de la Boca

Para acabar con la amenaza que representa para el agua y los ecosistemas de la presa La Boca la plaga de lirio acuático, el municipio de Santiago, en coordinación con Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y asociaciones civiles, mantiene trabajos intensivos para su eliminación.

Actualmente, se extraen alrededor de cuatro toneladas diarias de esta especie invasora y la meta es retirar un total de 300 toneladas. Hasta ahora, se han eliminado 132 toneladas, equivalentes a más del 44% del volumen estimado.

Aunque AyD reportó un avance superior al 40%, el secretario de Servicios Públicos de Santiago, Jorge Espronceda, señaló que, bajo sus estimaciones, el progreso ronda el 15%.

Municipio, AyD y vecinos unen esfuerzos

El alcalde de Santiago, David de la Peña, afirmó que el municipio trabaja en equipo con AyD, la Asociación de Remo de Nuevo León y la Asociación de Vecinos de Presa, no sólo para retirar la vegetación invasora, sino también para atacar las causas que favorecen su proliferación.

"Sí, se está trabajando coordinados con Agua y Drenaje y también les estamos pidiendo a ellos, los vecinos, que cada uno nos ayudara para que en sus frentes, ellos saquen lo que hay y entre todos poder ayudar", indicó el edil.

En la zona de Los Cavazos, particularmente en el arroyo La Chueca, cuadrillas integradas por al menos diez trabajadores de distintas dependencias y asociaciones continúan realizando labores de limpieza.

Descargas residuales, posible origen de la plaga

Desde el pasado 18 de junio, El Horizonte documentó la expansión de la lechuguilla y el lirio acuático en los afluentes que alimentan la presa La Boca. Expertos y habitantes de la zona han señalado que el fenómeno podría estar relacionado con las constantes descargas de aguas residuales.

Ante ello, AyD informó que construye un nuevo colector sanitario, debido a que la infraestructura actual ya resulta insuficiente frente al crecimiento de desarrollos habitacionales y comerciales en la región.

Conagua analiza calidad del agua y prevé sanciones

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que realizó inspecciones y muestreos en la presa y en el arroyo La Chueca para evaluar la calidad del agua.

Los análisis mostraron niveles bajos en parámetros como alcalinidad, dureza, sulfatos y sólidos sedimentables. Asimismo, la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), utilizada para medir contaminación orgánica, se mantuvo dentro de rangos aceptables.

No obstante, en muestras tomadas en el arroyo La Chueca se detectaron valores ligeramente superiores a los límites permitidos en sólidos disueltos totales y en concentraciones de nitritos, particularmente aguas abajo de una planta de rebombeo.

Conagua anunció que realizará nuevos recorridos técnicos para detectar posibles descargas domiciliarias irregulares, revisar la infraestructura sanitaria operada por AyD y aplicar, en caso necesario, sanciones, clausuras o medidas de remediación a quienes estén contribuyendo al deterioro ambiental.

La dependencia subrayó que el control definitivo de esta problemática requiere un esfuerzo permanente de monitoreo, coordinación entre los tres niveles de gobierno y la participación activa de la ciudadanía para evitar que el ecosistema vuelva a enriquecerse con nutrientes que favorezcan el crecimiento del lirio acuático.