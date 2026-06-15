Investigan caída de retroexcavadora en la laguna Champayán

Una maniobra realizada sin las medidas de seguridad adecuadas estuvo a punto de terminar en tragedia la tarde-noche del domingo, cuando una retroexcavadora cayó a las aguas de la laguna del Champayán mientras era desembarcada de un chalán en el muelle ubicado frente al mercado de mariscos La Puntillita.

El director de Protección Civil de Altamira, Romel Faustino Martínez Flores, informó que la pesada maquinaria provenía de comunidades ribereñas del río Tamesí, donde presuntamente había sido utilizada para realizar trabajos con ejidatarios de la zona.

Una maniobra fallida provocó el accidente

De acuerdo con el funcionario, el accidente ocurrió durante las maniobras para descender la retroexcavadora del chalán hacia tierra firme, cuando una serie de errores provocó que la unidad se desplomara al agua.

"Al hacer las maniobras para descender el chalán hacia lo que era el muelle, tuvieron ahí una maniobra no muy bien realizada y tuvieron el desplome de esa retroexcavadora que cayó del chalán hacia la laguna del Champayán, con una profundidad aproximada de entre 4.5 y 5 metros".

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que el chalán comienza a separarse de la orilla mientras la máquina intenta avanzar; la falta de anclaje provocó que la retroexcavadora quedara suspendida parcialmente en el aire antes de perder estabilidad y hundirse en cuestión de segundos.

Las imágenes también captan al operador luchando por mantenerse a flote tras salir de la cabina; gracias a la rápida reacción de lancheros y personas que se encontraban en el lugar, el trabajador fue rescatado con vida.

Martínez Flores señaló que la maniobra se realizó sin que existiera una notificación previa a las autoridades municipales, requisito indispensable para este tipo de operaciones.

Explicó que, de haber solicitado el permiso correspondiente, Protección Civil habría recomendado otro sitio para efectuar el desembarque, además de brindar apoyo con abanderamiento y medidas de seguridad.

"No tuvimos la notificación, si hubieran sacado los permisos correspondientes o al menos avisado a la autoridad, no les hubiéramos recomendado esa zona".

Investigan posibles daños y responsabilidades

Añadió que el área es frecuentada diariamente por comerciantes, familias, pescadores y personas que utilizan los chalanes para transportar materiales de construcción hacia comunidades ubicadas en la margen del río Tamesí, por lo que el accidente también pudo haber puesto en riesgo a terceros.

Las primeras inspecciones realizadas por personal municipal detectaron posibles fracturas en parte del malecón y del bordo, por lo que el caso ya es analizado por las áreas jurídicas y de ecología para determinar posibles responsabilidades y eventuales daños a la infraestructura o al medio ambiente.

Protección Civil mantiene abierta la investigación para identificar al propietario de la maquinaria y determinar si existieron omisiones que pudieran derivar en sanciones administrativas.

Destacó que, pese a la magnitud del incidente, lo más importante fue que no hubo pérdidas humanas, "Lo que más nos tranquiliza es que no tuvimos un deceso, los bienes materiales se pueden recuperar, pero la vida de una persona es imposible recuperarla".

La retroexcavadora fue rescatada horas después mediante el apoyo de una grúa especializada, mientras continúan las indagatorias para esclarecer las circunstancias que originaron el accidente.

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