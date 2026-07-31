Francia contiene gran incendio, pero persisten riesgos

Bomberos mantienen vigilancia sobre los últimos focos del incendio en Gironda, mientras las autoridades investigan su origen y avanzan los retornos

Los equipos de emergencia continúan las labores para extinguir los últimos puntos activos del enorme incendio forestal que afectó el suroeste de Francia, luego de que las llamas dejaran de avanzar durante los últimos días.

El fuego consumió alrededor de 42 mil hectáreas de bosque de pinos y zonas turísticas de la región de Gironda, cercana a Burdeos, una superficie equivalente a cuatro veces el tamaño de París.

Mejoran las condiciones para el combate

Las autoridades señalaron que el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad durante la noche han favorecido el trabajo de los bomberos, quienes concentran sus esfuerzos en eliminar los focos que permanecen entre los bosques y la vegetación ubicada junto a las dunas.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó que el incendio está estabilizado, aunque aclaró que aún no puede considerarse completamente extinguido debido a la presencia de puntos calientes.

La emergencia obligó inicialmente a evacuar a 224 mil personas. Sin embargo, las autoridades ya autorizaron el regreso de unas 144 mil durante esta semana, mientras continúan evaluando las zonas afectadas.

De manera paralela, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar el origen del incendio, que podría estar relacionado con acciones intencionales o actos de negligencia.

Avanzan investigaciones y llega apoyo internacional

Hasta el momento, 308 personas han sido detenidas por hechos relacionados con los incendios forestales, entre ellas más de 120 menores de edad. Además, 33 personas ya fueron condenadas o permanecen bajo proceso judicial.

Nuñez informó también que Ucrania enviará en los próximos días 70 integrantes de los servicios de protección civil y 10 vehículos para reforzar las tareas de apoyo.

Las altas temperaturas continúan favoreciendo incendios en distintos países europeos. Reino Unido, España, Alemania, Grecia y Turquía también registran siniestros forestales.

En Inglaterra, más de un centenar de bomberos combaten por tercer día consecutivo un incendio cerca de la central nuclear de Sizewell B, en el condado de Suffolk. Aunque el fuego fue estabilizado, las autoridades advirtieron que los cambios en el viento impiden darlo completamente bajo control.