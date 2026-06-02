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Tamaulipas

Investigan video de presunto 'moche' a tránsito de Matamoros

El material fue turnado a las instancias correspondientes para su análisis, donde se determinará si existe alguna falta administrativa

  • 02
  • Junio
    2026

Tras la difusión en redes sociales de un video donde presuntamente un elemento de Tránsito recibe dinero, el director de la corporación, René Santiago, informó que el caso ya es revisado y se encuentra en proceso ante la Contraloría Municipal.

El funcionario explicó que el material fue turnado a las instancias correspondientes para su análisis, donde se determinará si existe alguna falta administrativa o conducta indebida por parte del agente involucrado.

“Se está revisando ese video con la Secretaría y se turna a la Contraloría, donde se va a dictaminar si hay una sanción, un apercibimiento o incluso una baja”, señaló.

Destacó que, hasta el momento, no existe ninguna denuncia formal por parte de ciudadanos relacionada con este caso, lo que limita la actuación inmediata de la autoridad.

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Ante ello, hizo un llamado a la población a presentar denuncias cuando se detecten este tipo de situaciones.

“Les pedimos a los ciudadanos que acudan a la Secretaría de Seguridad Pública a presentar su denuncia; con eso podemos actuar de manera más rápida y conforme a los hechos”, indicó.

Detalló que, una vez recibida la denuncia, el procedimiento se agiliza, ya que el caso se canaliza directamente a la Contraloría, donde se realiza la investigación y se emite una resolución.

René Santiago reiteró que la corporación continuará actuando conforme a la ley y con firmeza ante cualquier irregularidad, subrayando que se mantendrá una postura estricta en el combate a la corrupción.

“Ahorita no tenemos ningún elemento dado de baja por este caso, pero vamos a seguir actuando conforme a la ley y cero impunidad”, puntualizó.


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