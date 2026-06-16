Cae presunto ladrón de carteras; lo investigan en varios estados

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de José Antonio “N”, de 51 años de edad, señalado como probable responsable de despojar de sus pertenencias a personas adultas mayores.

De acuerdo con las investigaciones, el individuo estaría relacionado con diversos robos cometidos tanto en municipios de Coahuila como en otras entidades del país.

Las indagatorias comenzaron luego de que se reportara una mochila abandonada en una tienda de autoservicio de la colonia Bellavista. En su interior fueron localizadas carteras y tarjetas bancarias pertenecientes a distintas personas, lo que llevó a elementos especializados de la Policía Municipal a rastrear al posible propietario y analizar la información obtenida para identificarlo.



Tras implementar un operativo de vigilancia, los agentes lograron asegurar al sospechoso cuando regresó al establecimiento con la intención de recuperar la mochila. Según las autoridades, su forma de operar consistía en aprovechar descuidos de las víctimas para apoderarse de carteras, mochilas y objetos de valor en hospitales, autobuses y unidades de transporte público.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras la autoridad exhortó a posibles afectados a presentar las denuncias correspondientes para fortalecer las investigaciones.

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