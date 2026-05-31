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Investigan al príncipe Andrés por caso de 2002

Autoridades británicas analizan un presunto incidente ocurrido durante Royal Ascot; el caso incluiría posibles delitos de fraude y corrupción

  • 31
  • Mayo
    2026

El nombre del expríncipe Andrés de York vuelve a estar en el centro de la controversia en Reino Unido.

El exmiembro de la familia real británica está siendo investigado por autoridades inglesas debido a un presunto encuentro ocurrido hace más de dos décadas durante el evento ecuestre Royal Ascot.

De acuerdo con información difundida por medios británicos, la investigación se relaciona con un supuesto incidente registrado durante la edición de 2002 del prestigioso festival de carreras.

Según reveló The Sunday Times, el caso podría abarcar posibles delitos relacionados con conducta sexual inapropiada, corrupción y fraude, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre las acusaciones.

No está claro cuándo fueron presentadas formalmente las denuncias ante las autoridades, pero se trata de la primera ocasión en que se tiene conocimiento de una investigación oficial relacionada con estos hechos.

Las versiones apuntan a que el caso estaría siendo analizado por la Policía de Thames Valley, corporación con jurisdicción en la zona donde ocurrieron los hechos señalados.

Un episodio que se remonta a 2002

En aquella edición de Royal Ascot participaron importantes integrantes de la realeza británica, entre ellos la reina Isabel II, el entonces heredero al trono Carlos III, el príncipe Eduardo y la princesa Beatriz, además del entonces príncipe Andrés.

La investigación representa un nuevo golpe para la imagen pública del duque de York, quien en los últimos años ha enfrentado diversas polémicas que lo han mantenido alejado de las actividades oficiales de la monarquía británica.


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