Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inversion_bienestar_e2758c9a06
Nacional

Invierte México $141 mil millones en apoyo a discapacitados

La secretaria de Bienestar informó sobre los avances en la atención a personas con discapacidad, destacando una inversión de $141,353 millones de pesos

  • 05
  • Diciembre
    2025

En la conferencia matutina de este viernes 5 de diciembre, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presentó un amplio informe sobre los avances del Gobierno de México en materia de atención a personas con discapacidad, un reporte que coincidió con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el pasado 3 de diciembre.

La funcionaria destacó que, en siete años, el país ha realizado una inversión histórica de $141 mil 353 millones de pesos, cifra que marca un parteaguas en comparación con administraciones anteriores.

“Venimos de una inversión cero en 2018… hoy se demuestra que las personas con discapacidad por fin están en la agenda pública”, subrayó Montiel.

inversion-historica.jpg

Reformas constitucionales y avance de la pensión universal

Montiel recordó que dos reformas constitucionales transformaron la política pública en el tema, la primera en 2020, durante la pandemia, y una actualización publicada el 2 de diciembre de 2024.

Ambas garantizan que la pensión para personas con discapacidad sea universal de los 0 a los 64 años.

“Esta pensión es universal en 24 estados y seguimos avanzando para ampliarla en el territorio nacional”, señaló.

Actualmente, 1 millón 614 mil personas menores de 65 años reciben la pensión, con una inversión anual de $32 mil millones de pesos.

Los gobiernos estatales aportan la mitad de los recursos para el grupo de 30 a 64 años, lo que representa $3 mil 776 millones de pesos en apoyos concurrentes.

pensiones-bienestar.jpg

Más de un millón de consultas gratuitas casa por casa

Como parte del programa Salud Casa por Casa, la secretaria informó que ya se han realizado más de un millón de consultas gratuitas a personas con discapacidad en todo el país.

“Ya contamos con un historial médico digital que puede ser compartido con todo el sector salud para mapear la discapacidad por territorio”, explicó.

Dicha herramienta permitirá prever riesgos, prevenir nuevos casos y comprender mejor las causas regionales de la discapacidad.

consultas-millon.jpg

Apoyo económico para niñas y niños con cáncer

Montiel reafirmó que 2,698 niñas y niños con cáncer reciben un apoyo bimestral de $6,400 pesos, destinado a familias sin seguridad social.

“Este apoyo es universal. Si alguna familia no lo recibe, se registra de manera inmediata en el hospital o centro de salud”, afirmó.

La secretaria subrayó que México es de los pocos países que reconocen la rehabilitación como un derecho constitucional.

“Los niños nos enseñan fortaleza; muchos han alcanzado metas que no hubieran logrado sin la terapia”, expresó Montiel.

niños-cancer.jpg

Pendientes en ocho estados

Aunque 24 entidades ya cuentan con pensión universal, Montiel recalcó que aún ocho estados no han firmado convenios, lo que afecta especialmente al grupo de 30 a 64 años.

“Cerca de 800 mil personas con discapacidad permanente aún no tienen acceso a la pensión universal. Sería muy importante que todos los estados se sumaran”, enfatizó.

Consulta nacional próxima a presentarse

Por otra parte, adelantó que el Gobierno prepara una consulta nacional “de y para las personas con discapacidad”, la cual será presentada en los próximos días.

“Es importante escuchar su voz para que puedan ejercer plenamente sus derechos: trabajar, estudiar, acceder a la salud. El objetivo es garantizar autonomía e independencia”, puntualizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

No_se_va_a_gastar_ni_un_solo_peso_Samuel_Garcia_2e6daaf874
No se va a gastar un solo peso por el Mundial: Samuel
fghd_7ce0ebab88
Celebra Concanaco presencia de Sheinbaum en sorteo mundialista
Whats_App_Image_2025_12_04_at_9_44_25_PM_eaf500bc0e
'No hay ninguna señal de que T-MEC no siga', asegura Ebrard
publicidad

Últimas Noticias

Estadio_BBVA_Monterrey_archivo_9d7fa6661b
Recibirá Monterrey el partido 1,000 de los Mundiales
DIF_Nuevo_Leon_distribuye_mas_de_1_200_apoyos_funcionales_f6bb0d0c31
DIF Nuevo León entrega más de 1,200 apoyos de movilidad
No_se_va_a_gastar_ni_un_solo_peso_Samuel_Garcia_2e6daaf874
No se va a gastar un solo peso por el Mundial: Samuel
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
publicidad
×