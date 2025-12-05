Invierte México $141 mil millones en apoyo a discapacitados

En la conferencia matutina de este viernes 5 de diciembre, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presentó un amplio informe sobre los avances del Gobierno de México en materia de atención a personas con discapacidad, un reporte que coincidió con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el pasado 3 de diciembre.

La funcionaria destacó que, en siete años, el país ha realizado una inversión histórica de $141 mil 353 millones de pesos, cifra que marca un parteaguas en comparación con administraciones anteriores.

“Venimos de una inversión cero en 2018… hoy se demuestra que las personas con discapacidad por fin están en la agenda pública”, subrayó Montiel.

Reformas constitucionales y avance de la pensión universal

Montiel recordó que dos reformas constitucionales transformaron la política pública en el tema, la primera en 2020, durante la pandemia, y una actualización publicada el 2 de diciembre de 2024.

Ambas garantizan que la pensión para personas con discapacidad sea universal de los 0 a los 64 años.

“Esta pensión es universal en 24 estados y seguimos avanzando para ampliarla en el territorio nacional”, señaló.

Actualmente, 1 millón 614 mil personas menores de 65 años reciben la pensión, con una inversión anual de $32 mil millones de pesos.

Los gobiernos estatales aportan la mitad de los recursos para el grupo de 30 a 64 años, lo que representa $3 mil 776 millones de pesos en apoyos concurrentes.

Más de un millón de consultas gratuitas casa por casa

Como parte del programa Salud Casa por Casa, la secretaria informó que ya se han realizado más de un millón de consultas gratuitas a personas con discapacidad en todo el país.

“Ya contamos con un historial médico digital que puede ser compartido con todo el sector salud para mapear la discapacidad por territorio”, explicó.

Dicha herramienta permitirá prever riesgos, prevenir nuevos casos y comprender mejor las causas regionales de la discapacidad.

Apoyo económico para niñas y niños con cáncer

Montiel reafirmó que 2,698 niñas y niños con cáncer reciben un apoyo bimestral de $6,400 pesos, destinado a familias sin seguridad social.

“Este apoyo es universal. Si alguna familia no lo recibe, se registra de manera inmediata en el hospital o centro de salud”, afirmó.

La secretaria subrayó que México es de los pocos países que reconocen la rehabilitación como un derecho constitucional.

“Los niños nos enseñan fortaleza; muchos han alcanzado metas que no hubieran logrado sin la terapia”, expresó Montiel.

Pendientes en ocho estados

Aunque 24 entidades ya cuentan con pensión universal, Montiel recalcó que aún ocho estados no han firmado convenios, lo que afecta especialmente al grupo de 30 a 64 años.

“Cerca de 800 mil personas con discapacidad permanente aún no tienen acceso a la pensión universal. Sería muy importante que todos los estados se sumaran”, enfatizó.

Consulta nacional próxima a presentarse

Por otra parte, adelantó que el Gobierno prepara una consulta nacional “de y para las personas con discapacidad”, la cual será presentada en los próximos días.

“Es importante escuchar su voz para que puedan ejercer plenamente sus derechos: trabajar, estudiar, acceder a la salud. El objetivo es garantizar autonomía e independencia”, puntualizó.

