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Tamaulipas

Invierten continuamente en infraestructura educativa en Victoria

El alcalde Eduardo Gattás Báez inició la construcción de un aula didáctica en la primaria Distribuidores Nissan N.º 37, en la colonia Vamos Tamaulipas

  • 15
  • Junio
    2026

Con una apuesta directa al futuro de 333 niñas y niños que reciben su formación escolar en la primaria Distribuidores Nissan N.º 37, el alcalde Eduardo Gattás Báez arrancó la construcción de un aula didáctica en esta institución de la colonia Vamos Tamaulipas. 

En el banderazo de obra que significará más espacio para aprender y mejores condiciones para la enseñanza, Gattás Báez reiteró que su gobierno seguirá invirtiendo en la educación: en las niñas y niños que mañana serán los profesionistas, los emprendedores y los líderes de nuestra ciudad.  

Dominic Romina García, alumna del sexto grado, alzó la voz de sus compañeros manifestando: "Cuando entremos a esa nueva aula, vamos a recordar que alguien confió en la educación pública y en los niños de Victoria; ¡gracias por trabajar por las escuelas!, ¡gracias por escucharnos!". 

Entre vivas y porras de alumnos, maestros y padres de familia, el director del plantel, Mtro. Juan Antonio García Báez agradeció a las autoridades por garantizar espacios dignos a la educación en Victoria; por transformar la realidad de nuestras aulas. 

Acompañaron al alcalde de Victoria el secretario de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna; el supervisor de zona escolar, Prof. Manuel Balderas Ortigoza; representantes del comité de padres de familia; funcionarios municipales y regidores integrantes del cabildo local.


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