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Coahuila

Invierten 2.8 mdp en techumbre para primaria de Saltillo

El proyecto consistió en la construcción de un techo estructural de 24 por 17 metros, equivalente a una superficie de 408 metros cuadrados

  • 27
  • Abril
    2026

Con una inversión superior a los 2.8 millones de pesos, autoridades estatales y municipales realizaron la entrega de una techumbre en la escuela primaria “Luis Álvarez Cortés”, ubicada en la colonia Los Nogales II, en Saltillo con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura educativa para la comunidad escolar.

El proyecto consistió en la construcción de un techo estructural de 24 por 17 metros, equivalente a una superficie de 408 metros cuadrados, diseñado para brindar protección a estudiantes durante actividades cívicas, deportivas y recreativas.

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La obra incluyó un sistema de cimentación con zapatas aisladas de concreto, estructura metálica tipo marco rígido con acabado en pintura esmalte, así como cubierta de lámina, sistema pluvial con canalones, instalación eléctrica con iluminación LED tipo industrial y sistema de tierra física.

Con esta intervención, se verán beneficiados 176 alumnos en turno único, quienes ahora contarán con un espacio más seguro y funcional dentro del plantel.

Durante el evento estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, entre ellas el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; así como representantes del programa Mejora Coahuila y del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

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Esta obra forma parte de las acciones de fortalecimiento a la infraestructura educativa que se impulsan en la entidad para mejorar las condiciones de aprendizaje en las escuelas públicas y fue gestionada por las madres de familia para su construcción.


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