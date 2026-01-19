Podcast
Tamaulipas

Invierten 11.6 mdp en infraestructura educativa en Nuevo Laredo

El Gobierno de Nuevo Laredo y la UAT entregaron obras en la Preparatoria UAT, reforzando la inversión municipal en educación media superior

  • 19
  • Enero
    2026

En una acción que refuerza la inversión en educación en Nuevo Laredo, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, entregaron dos obras de infraestructura en la Preparatoria UAT Nuevo Laredo.

El acto cívico y académico marcó el inicio formal del periodo escolar UAT 2026-1 y evidenció la coordinación institucional entre el Gobierno Municipal y la máxima casa de estudios del estado.

Fortalecen espacios educativos

Las autoridades realizaron el corte de listón de una techumbre y un estacionamiento que dignifican las condiciones de aprendizaje y fortalecen la infraestructura del plantel.

Dámaso Anaya Alvarado reconoció el respaldo del Gobierno Municipal y destacó que la inversión en educación es fundamental para el desarrollo de Tamaulipas.

“Quiero agradecer de manera muy especial a la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, por su apoyo decidido a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y, particularmente, a esta Preparatoria UAT Nuevo Laredo. Gracias a su liderazgo y sensibilidad social, hoy contamos con infraestructura digna y moderna que fortalece el presente y el futuro de nuestros estudiantes. La educación es la vía para que Tamaulipas y Nuevo Laredo sigan avanzando”, expresó el rector.

Por su parte, Carmen Lilia Canturosas Villarreal subrayó que la educación es una herramienta clave para transformar vidas y generar oportunidades.

“Para nuestro gobierno, la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y construir un mejor Nuevo Laredo. Hoy entregamos obras que no solo son infraestructura, sino espacios de esperanza, de formación y de futuro para nuestras juventudes. Seguiremos trabajando de la mano con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que ningún joven se quede sin oportunidades”, afirmó la presidenta municipal.

Inversión y alcance

La obra representó una inversión municipal de 11 millones 658 mil 479.74 pesos, en una superficie de 4 mil 545.93 metros cuadrados, e incluye andadores interiores y áreas de estacionamiento.

Las mejoras benefician directamente a 227 alumnos que conforman la matrícula del ciclo 2026-1.

Autoridades señalaron que estas acciones se alinean con el proyecto educativo del Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, que prioriza la educación como eje de transformación social.

La Preparatoria UAT Nuevo Laredo, inaugurada en octubre de 2024, cuenta actualmente con aulas equipadas, laboratorios, talleres, áreas administrativas, cafetería y una cancha deportiva techada, además de infraestructura sustentable.


Comentarios

