Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
protesta_maestros_issste_c3f088e048
Tamaulipas

ISSSTE asegura atiende reclamos; maestros no levantan protesta

El ISSSTE informó que durante una mesa de trabajo fueron expuestas diversas inquietudes relacionadas con la calidad de la atención y los servicios médicos

  • 03
  • Junio
    2026

Luego de las manifestaciones realizadas por maestros activos y jubilados en la Clínica Hospital "Dr. Baudelio Villanueva" del ISSSTE en Reynosa, la institución emitió un comunicado en el que reiteró su disposición al diálogo y aseguró que ya se encuentran en proceso de atención diversas solicitudes planteadas por los derechohabientes.

De acuerdo con la información difundida por el instituto, la unidad médica continúa operando de manera habitual y brindando atención a los derechohabientes, pese a las protestas que desde el pasado lunes mantienen un grupo de inconformes en las oficinas de la Dirección del hospital.

El ISSSTE informó que durante una mesa de trabajo celebrada con los manifestantes fueron expuestas diversas inquietudes relacionadas con la calidad de la atención y los servicios médicos. En ese encuentro se presentaron por escrito 11 casos particulares de derechohabientes, de los cuales nueve ya cuentan con atención o se encuentran en proceso de solución, mientras que los dos restantes están siendo gestionados ante las áreas correspondientes para dar una respuesta a la brevedad.

Asimismo, la institución señaló que se propuso establecer reuniones periódicas de seguimiento con el propósito de mantener una comunicación permanente y atender oportunamente cualquier situación que pudiera generar inconformidades entre los usuarios.

En el mismo comunicado, el ISSSTE en Tamaulipas refrendó su compromiso de trabajar de manera continua para fortalecer la calidad de los servicios médicos y la atención que se brinda a los derechohabientes.

Sin embargo, pese a la respuesta institucional, los maestros que encabezan la protesta mantienen su presencia en el hospital y aseguran que continuarán con sus acciones hasta que los compromisos anunciados se traduzcan en soluciones concretas para los problemas que han denunciado, entre ellos la falta de medicamentos, retrasos en consultas y procedimientos médicos, así como diversas carencias en la atención a los pacientes.

issste-raclemo-tamaulipas.jpeg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

kevin_ramos_familia1_f8c3c93730
Exigen padres de Kevin Ramos justicia y transparencia
energia_eolica_tamaulipas1_cbfdfeba73
Afianza Tamaulipas segundo lugar nacional en energía eólica
232_4ee1fc10ed
Niega Américo Villarreal vínculos con grupos criminales
publicidad

Últimas Noticias

kevin_ramos_familia1_f8c3c93730
Exigen padres de Kevin Ramos justicia y transparencia
fujimori_sanchez_cerraran_campanas_presidenciables_peru_68dc0b7861
Fujimori y Sánchez cerrarán campañas presidenciales esta noche
lluvia_monterrey_mayo1_d1c3cfb0c3
Alerta Protección Civil NL por lluvias y posible granizo
publicidad

Más Vistas

photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
adajsdja_69d0288f88
Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros
inter_gusano_barrenador_honduras_3c42669cba
Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador
publicidad
×