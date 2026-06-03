ISSSTE asegura atiende reclamos; maestros no levantan protesta

Luego de las manifestaciones realizadas por maestros activos y jubilados en la Clínica Hospital "Dr. Baudelio Villanueva" del ISSSTE en Reynosa, la institución emitió un comunicado en el que reiteró su disposición al diálogo y aseguró que ya se encuentran en proceso de atención diversas solicitudes planteadas por los derechohabientes.

De acuerdo con la información difundida por el instituto, la unidad médica continúa operando de manera habitual y brindando atención a los derechohabientes, pese a las protestas que desde el pasado lunes mantienen un grupo de inconformes en las oficinas de la Dirección del hospital.

El ISSSTE informó que durante una mesa de trabajo celebrada con los manifestantes fueron expuestas diversas inquietudes relacionadas con la calidad de la atención y los servicios médicos. En ese encuentro se presentaron por escrito 11 casos particulares de derechohabientes, de los cuales nueve ya cuentan con atención o se encuentran en proceso de solución, mientras que los dos restantes están siendo gestionados ante las áreas correspondientes para dar una respuesta a la brevedad.

Asimismo, la institución señaló que se propuso establecer reuniones periódicas de seguimiento con el propósito de mantener una comunicación permanente y atender oportunamente cualquier situación que pudiera generar inconformidades entre los usuarios.

En el mismo comunicado, el ISSSTE en Tamaulipas refrendó su compromiso de trabajar de manera continua para fortalecer la calidad de los servicios médicos y la atención que se brinda a los derechohabientes.

Sin embargo, pese a la respuesta institucional, los maestros que encabezan la protesta mantienen su presencia en el hospital y aseguran que continuarán con sus acciones hasta que los compromisos anunciados se traduzcan en soluciones concretas para los problemas que han denunciado, entre ellos la falta de medicamentos, retrasos en consultas y procedimientos médicos, así como diversas carencias en la atención a los pacientes.





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