Jóvenes estudiantes festejan orgullo de ser mexicanos

La preparatoria CBTis 137 se destaca por organizar las mejores fiestas patrias cada año en sus instalaciones.

Esta tradición tiene más de 30 años, en que estudiantes de segundo y tercer año realizan la celebración para dar la bienvenida a los de nuevo ingreso.

Además, se realiza un concurso que consiste en que cada salón de segundo y tercero instalan un módulo de los diferentes estados de la República, y el más bonito calificado por jueces externos invitados, gana un premio en efectivo.

Santiago Martínez, junto con seis compañeros, instalaron el módulo de Colima y prepararon tamales, así como aguas de jamaica y de limón.

“Es como un concurso entre todos los salones de tercero y quinto (semestre) para ver cuál es el mejor; ahorita vamos a entregar un platillo a los jueces. “Me parece muy bien, es bonito estar aquí. Entre la comunidad del CBtis 137 es una fiesta de bienvenida para los de primero”, refirió el alumno de la especialidad de Recursos Humanos.

Amy, del tercer semestre de mecatrónica, vistió un traje típico mexicano que compró especialmente para la ocasión, y su grupo se encargó de instalar el módulo de Jalisco.

“La fiesta está más bonita que la del año pasado. Me gusta la idea de festejar, por todos los colores y ver cómo todos se ponen bien patrióticos y el amor que sienten por el país”, mencionó.

Maximiliano Cruz Castillo, de quinto A de Laboratorio Clínico, fue el encargado de asar la carne en el módulo de Nuevo León, para lo que llevaron el asador de uno de sus compañeros, encendieron el carbón y llevaron una bocina para bailar con la música.

Dijo que no sabe mucho de la historia, solo que se celebra la Independencia de México con sus compañeros y maestros.

En los diversos módulos hubo todo tipo de antojitos mexicanos, postres, aguas frescas, música, baile y, sobre todo, mucha alegría en medio de los colores patrios.

Comentarios