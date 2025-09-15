Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T165624_234_1dfa9bde97
Tamaulipas

Jóvenes estudiantes festejan orgullo de ser mexicanos

Alumnos celebran la bienvenida a sus compañeros de nuevo ingreso con una de las mejores fiestas patrias realizadas como tradición en el plantel

  • 15
  • Septiembre
    2025

La preparatoria CBTis 137 se destaca por organizar las mejores fiestas patrias cada año en sus instalaciones.

Esta tradición tiene más de 30 años, en que estudiantes de segundo y tercer año realizan la celebración para dar la bienvenida a los de nuevo ingreso.

Además, se realiza un concurso que consiste en que cada salón de segundo y tercero instalan un módulo de los diferentes estados de la República, y el más bonito calificado por jueces externos invitados, gana un premio en efectivo.

Santiago Martínez, junto con seis compañeros, instalaron el módulo de Colima y prepararon tamales, así como aguas de jamaica y de limón.

“Es como un concurso entre todos los salones de tercero y quinto (semestre) para ver cuál es el mejor; ahorita vamos a entregar un platillo a los jueces.

“Me parece muy bien, es bonito estar aquí. Entre la comunidad del CBtis 137 es una fiesta de bienvenida para los de primero”, refirió el alumno de la especialidad de Recursos Humanos.

Amy, del tercer semestre de mecatrónica, vistió un traje típico mexicano que compró especialmente para la ocasión, y su grupo se encargó de instalar el módulo de Jalisco.

“La fiesta está más bonita que la del año pasado. Me gusta la idea de festejar, por todos los colores y ver cómo todos se ponen bien patrióticos y el amor que sienten por el país”, mencionó.

Maximiliano Cruz Castillo, de quinto A de Laboratorio Clínico, fue el encargado de asar la carne en el módulo de Nuevo León, para lo que llevaron el asador de uno de sus compañeros, encendieron el carbón y llevaron una bocina para bailar con la música.

49523678-8531-4331-bdde-5d08a09500f2.jpg

Dijo que no sabe mucho de la historia, solo que se celebra la Independencia de México con sus compañeros y maestros.
En los diversos módulos hubo todo tipo de antojitos mexicanos, postres, aguas frescas, música, baile y, sobre todo, mucha alegría en medio de los colores patrios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T115254_818_6f89187a0d
Saldo blanco por celebración del grito y desfile de Independencia
EH_UNA_FOTO_29030f1a40
Fracasa show de drones en Piedras Negras; reclaman al alcalde
escena_cantantes_rancheros_a6261ab2e7
Artistas rancheros defienden su estilo ante tendencias modernas
publicidad

Últimas Noticias

AP_25259850947584_8807e5b4e0
Las Grandes Ligas descartan hacer juegos en Londres en 2026
nacional_roberto_sandoval_nayarit_d7f48af74c
Vinculan por segunda vez a Roberto Sandoval por lavado de dinero
AP_25259673919994_72a6fb1827
Acusan a joven de matar a Charlie Kirk con agravantes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×