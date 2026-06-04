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Tamaulipas

Una app podría estar salvando vidas de jóvenes en Tamaulipas

El objetivo de facilitar que los alumnos soliciten ayuda de manera rápida y confidencial cuando enfrenten problemas que afecten su bienestar emocional.

  • 04
  • Junio
    2026

Los Colegios de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) han puesto en marcha una estrategia innovadora para atender la salud mental de sus estudiantes mediante una aplicación móvil diseñada para brindar apoyo emocional y psicológico a adolescentes y jóvenes que atraviesan situaciones difíciles.

La coordinadora de la Zona 2 de COBAT, Danya Aguilar Orozco, explicó que esta herramienta fue impulsada por la Dirección General del subsistema con el objetivo de facilitar que los alumnos soliciten ayuda de manera rápida y confidencial cuando enfrenten problemas que afecten su bienestar emocional.

“Tenemos una app para las emociones. Es algo nuevo que implementó nuestro director general, Víctor González, para todos los jóvenes, y ahí pueden hablar y recibir apoyo psicológico”, comentó.

La funcionaria señaló que uno de los principales retos en la atención de la salud mental es que muchos adolescentes no suelen acercarse directamente a maestros, orientadores o especialistas cuando enfrentan alguna crisis emocional. Por ello, se optó por utilizar una herramienta tecnológica con la que los estudiantes se sienten más familiarizados.

Aguilar Orozco destacó que la aplicación genera confianza entre los jóvenes, ya que les permite comunicarse desde su teléfono celular, aunque aclaró que el sistema es supervisado por profesionales capacitados que brindan seguimiento y atención personalizada.

“Ahorita los chicos ya hablan más con el celular, entonces esta app es muy práctica para ellos porque les brinda confianza; sin embargo, está monitoreada por psicólogos que les ayudan personalmente”, explicó.

Por motivos de confidencialidad, la plataforma es de uso exclusivo para la comunidad estudiantil y sus características no son difundidas públicamente. No obstante, los resultados obtenidos hasta ahora han sido positivos.

De acuerdo con la coordinadora, tan solo en Reynosa se han atendido alrededor de diez casos mediante esta herramienta, permitiendo detectar oportunamente situaciones que requerían intervención profesional.

“Han sido aproximadamente unos diez casos los que hemos atendido en Reynosa. Por tratarse de información personal no podemos revelar detalles, pero sí ha servido muchísimo y nos ha permitido detectar circunstancias que hemos podido atender con nuestros psicólogos”, señaló.

Destacó que este modelo representa una alternativa para acercar los servicios de apoyo emocional a los jóvenes en una etapa de la vida donde, muchas veces, pedir ayuda de forma directa puede resultar complicado.


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