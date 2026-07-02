Julio será la última oportunidad para borrar recargos en predial

Durante este mes estará vigente, por última vez en el año, el programa que condona el 100% de los recargos para predios urbanos y suburbanos en Reynosa

El Cabildo de Reynosa aprobó que durante el mes de julio permanezca vigente, por última ocasión en este año, el programa de descuentos dirigido a propietarios de predios urbanos y suburbanos que mantienen adeudos en el impuesto predial.

La regidora Sandra Elizabeth Garza Faz informó que el beneficio consiste en la condonación del 100 por ciento de los recargos, con el propósito de que los contribuyentes puedan regularizar su situación fiscal y poner al corriente sus propiedades sin el pago de intereses acumulados.

Señaló que el programa está enfocado en personas que, por distintas circunstancias, dejaron de cubrir este impuesto durante varios años, por lo que exhortó a la ciudadanía a aprovechar este incentivo antes de que concluya julio, ya que no habrá una nueva prórroga durante el resto del año.

La edil destacó que el pago oportuno del impuesto predial fortalece las finanzas municipales y permite contar con mayores recursos para obras públicas y servicios en beneficio de la población.

Al referirse a este programa, la regidora Sandra Elizabeth Garza Faz hizo un llamado a los ciudadanos para aprovechar este último periodo de descuentos.

"Les vamos a dar la última oportunidad a los ciudadanos para que se pongan al corriente con su predial. Está autorizado el 100 por ciento de recargos para que lo puedan aprovechar; es la última vez del año para que se pongan al corriente. Hay que invitar a toda la ciudadanía para que pague su predial. Es el 100 por ciento de recargos y está dirigido a la propiedad urbana y suburbana también", expresó.