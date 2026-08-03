León será llevado al EcoParque Matamoros tras ser rescatado

Asimismo, enfatizó que no se contempla sedar al animal, ya que existe el riesgo de que pudiera perder la vida durante el procedimiento

Alberto Simone secretario de Medio Ambiente informó que el león rescatado se encuentra en buen estado general, aunque presenta signos de aparente desnutrición, misma que, aseguró, no es considerada grave hasta el momento.

El funcionario explicó que aún no ha sido posible trasladar al felino a la nueva jaula que fue habilitada para mejorar sus condiciones, sin embargo, reiteró que una vez concretado este proceso, el animal será llevado al EcoParque Matamoros para su resguardo adecuado.

Traslado será realizado sin provocar estrés al felino

Ibarra detalló que el cambio de una jaula a otra no será inmediato, ya que podría tomar desde minutos hasta varias horas, debido a que buscan evitar cualquier tipo de estrés en el león, quien actualmente no se encuentra en condiciones de soportar presión o alteraciones bruscas en su entorno.

Asimismo, enfatizó que no se contempla sedar al animal, ya que existe el riesgo de que pudiera perder la vida durante el procedimiento, especialmente porque se desconoce cuántos días ha permanecido sin alimentarse.