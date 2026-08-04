Fiscalía confirma que podría haber más implicados en caso Dafne

Aseguraron que la Secretaría de Educación fue la encargada de autorizar hace algunos años el permiso para la operación de la academia militarizada

El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, dijo que en relación al caso Dafne se encuentran dos personas directivas detenidas, además de la persona encargada de la vigilancia de las y los alumnos de la institución privada militarizada del sur del Estado, y confirmó que ya se resolvió su situación jurídica.

“Se abrió el plazo de investigación complementaria donde se consolidará la información y los actos nuevos de prueba que surjan en esta etapa del proceso”, señaló.

A su arribo a la ceremonia de honores en Palacio de Gobierno, Govea Orozco dijo que la carpeta de investigación sigue abierta para deslindar más responsabilidades, por lo que se sigue trabajando en las diversas líneas de investigación, “porque también hay otras nuevas líneas, de modo que se seguirá avanzando y habrá otros resultados”, explicó.

Dijo que, en el caso de Tamaulipas, la Secretaría de Educación fue la encargada de autorizar hace algunos años el permiso para la operación de la academia militarizada, y señaló que habría que establecer si se dio una autorización o el otorgamiento de una autorización ilícita, “aunque me parece que no es el caso porque recordemos que esta institución actuaba o funcionaba como institución educativa privada, es decir, impartiendo instrucciones en primaria, secundaria y entiendo que hasta preparatoria”, puntualizó.

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Afirman avances sobre doble homicidio de 'Las Cuatas'

En el caso del doble homicidio de "Las Cuatas de Matamoros", dijo que es un asunto que está muy avanzado en su esclarecimiento y ya se tiene la identificación de al menos cuatro personas como partícipes directos y a una persona responsable de estos lamentables hechos donde perdieron la vida dos hermanas.

“Es del conocimiento público que por la calidad migratoria que tienen ellos, todo indica según la información que se ha recabado hasta el momento, que están pretendiendo evadir la acción de la justicia, por lo que tenemos coordinación con las autoridades de Estados Unidos y se tiene información que se ha recabado vía consular sobre la identidad de estas persona”, dijo el fiscal de justicia.

Refirió que en este tipo de investigaciones es crucial corroborar con precisión la identidad de las personas, porque no se puede ir sobre el señalamiento de una persona con un apodo o con un solo nombre.

“Todo esto se tiene plenamente identificado y se ha pedido tanto vía consular, como por otros medios, toda la información y se seguirá trabajando para los efectos de solicitar en su caso las asistencias jurídicas para la eventual captura de estas personas”, dijo Govea Orozco.

El titular de la fiscalía de justicia señaló que durante el presente año se han registrado más de 20 casos de feminicidios en Tamaulipas; la mayoría de estos casos están esclarecidos, con casi el 80% de personas detenidas en relación a estos hechos.