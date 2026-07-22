Llama alcalde a evitar ingresar al Río Bravo tras accidentes

Tras accidentes y un deceso por ahogamiento, el alcalde de Reynosa advirtió que el Río Bravo es de corrientes traicioneras y pidió no ingresar a sus aguas

Ante los recientes accidentes registrados en el Río Bravo, entre ellos el fallecimiento de una persona por ahogamiento, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar ingresar a sus aguas, al advertir que las corrientes representan un grave peligro incluso para quienes saben nadar.

El edil señaló que muchas personas consideran al Río Bravo como una zona de recreo sin dimensionar los riesgos que existen bajo la superficie, donde las corrientes pueden ser sumamente fuertes. Por ello, insistió en que la principal medida de prevención es atender las recomendaciones de las autoridades y actuar con responsabilidad.

Peña Ortiz explicó que el Gobierno Municipal, a través de Protección Civil y Bomberos, mantiene un monitoreo constante en distintos puntos del río; sin embargo, reconoció que no es posible vigilar permanentemente a cada persona que decide ingresar al afluente.

“Nosotros siempre, a través de Protección Civil y del Ayuntamiento, hacemos el llamado para que todos se cuiden, que no se metan mucho al Río Bravo. El Río Bravo es muy traicionero, las corrientes son muy fuertes, a veces por encima no se ve, pero abajo la corriente es muy fuerte”, expresó.

Asimismo, informó que mantiene comunicación con autoridades estadounidenses, particularmente con Aduanas y Protección Fronteriza, con el objetivo de reforzar las acciones de vigilancia y prevenir el cruce ilegal de personas por el Río Bravo, una práctica que pone en riesgo la vida de quienes buscan llegar a Estados Unidos.