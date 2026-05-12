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Tamaulipas

Reynosa pide precaución por trabajos viales en bulevares

Servicios Públicos exhorta a reducir velocidad ante cuadrillas activas en Reynosa y llama a evitar basura en calles para prevenir encharcamientos

  • 12
  • Mayo
    2026

El director de Servicios Públicos Primarios de Reynosa, Antonio Chávez Herrera, hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones tanto durante el día como en horas de la madrugada, debido a los trabajos que actualmente realizan cuadrillas municipales en distintos bulevares y avenidas de la ciudad.

El funcionario explicó que se implementó un programa especial mediante el cual las cuadrillas trabajan en diferentes horarios con la finalidad de avanzar en labores de limpieza, mantenimiento urbano y rehabilitación de espacios públicos.

Indicó que actualmente se realizan trabajos sobre el bulevar Hidalgo y también en el área recreativa de La Playita, sitio que comienza a recibir una mayor afluencia de visitantes debido a las altas temperaturas que se registran en la región.

Antonio Chávez Herrera señaló que hasta el momento no se ha registrado ningún accidente, sin embargo, consideró importante emitir esta recomendación, ya que trabajadores han reportado que algunos automovilistas circulan a exceso de velocidad muy cerca de las zonas donde se encuentran laborando.

“Les pedimos a la gente que cuando vean las torretas ámbar reduzcan la velocidad, porque son cuadrillas que están trabajando en la noche y ellos están ocupados. Hasta ahorita no hemos tenido ningún accidente que lamentar, pero no queremos llegar a ese punto para empezar a dar este mensaje”, expresó.

Asimismo, exhortó a la población a evitar tirar basura en las calles, al señalar que esta sigue siendo una de las principales causas de encharcamientos durante las lluvias que se presentan en Reynosa.

El director de Servicios Públicos Primarios agregó que las quejas, reportes y solicitudes ciudadanas continúan siendo atendidas a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento y de la dependencia municipal.

“Si tienen alguna petición, por favor a la página de Servicios Públicos Reynosa, a la página del Gobierno de Reynosa o a la página de nuestro alcalde Carlos Peña; ahí con gusto le vamos a dar seguimiento, un folio y atenderlo a la brevedad posible”, concluyó Antonio Chávez Herrera.


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