Llama DIF Reynosa a realizar renovación de becas

El Sistema DIF Reynosa, que preside Carlos Luis Peña Garza, lleva a cabo el proceso de renovación de los programas de becas dirigidos a personas con discapacidad, niñas y niños con cáncer, así como a hijas e hijos de personas internas en el Centro de Ejecución de Sanciones.

El objetivo de este procedimiento es dar continuidad a los apoyos económicos que contribuyen al bienestar y desarrollo de las familias beneficiarias que forman parte de estos programas sociales.

La renovación de las becas inició el pasado 19 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 9 de enero del próximo año, de acuerdo con un calendario establecido conforme a la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Las autoridades del DIF Reynosa convocaron a las familias inscritas en los programas Contigo Soy Capaz, Apoyando Tu Futuro, Pequeños Héroes y Avanzando Contigo a acudir a realizar su trámite correspondiente.

El proceso se lleva a cabo en las instalaciones del DIF Central, ubicadas en el bulevar Hidalgo número 1900, en la colonia Hidalgo, donde el personal brinda orientación para facilitar el acceso oportuno a estos estímulos económicos.

