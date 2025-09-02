Cerrar X
Tamaulipas

Llaman a canjear vales de la "Feria de Regreso a Clases"

Más de 2,000 familias de Reynosa se benefician con descuentos al adquirir diversos artículos escolares de más de 40 proveedores

  • 02
  • Septiembre
    2025

Tras el éxito de la Feria de Regreso a Clases 2025, la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio recordó a las familias que aún tienen vales de 500 pesos pendientes de canjear, que deberán utilizarlos antes del 14 de septiembre en los negocios participantes.

El evento, organizado en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y más de 40 proveedores, reunió a un promedio de 2 mil 500 familias por día durante sus tres jornadas.

Los asistentes aprovecharon descuentos y apoyos para completar sus listas escolares, lo que también representó una importante derrama económica para los comercios locales.

Mauricio Treviño Garza, secretario de Desarrollo Económico y del Empleo en Reynosa, destacó que la feria cumplió con el objetivo de que ningún estudiante se quedara sin útiles para iniciar el ciclo escolar.

Señaló que el regreso a clases es una temporada inevitable de gastos para los hogares, y por ello la estrategia fue pensada en apoyar tanto a las familias como al comercio local.

El funcionario recalcó que quienes aún tienen vales en su poder deben utilizarlos cuanto antes.

“Quien tenga un vale, tiene hasta el 14 de septiembre para canjearlo en los negocios que participan en esta feria 2025”, puntualizó.


