Invitan a la Feria de Regreso a Clases 2025 en Reynosa

Con el propósito de apoyar la economía de las familias y fortalecer al comercio local, el Ayuntamiento de Reynosa llevará a cabo la Feria de Regreso a Clases 2025 los días 29, 30 y 31 de agosto en el Auditorio Municipal.

El secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, Mauricio Treviño Garza, informó que la invitación está abierta a todos los estudiantes inscritos en el próximo ciclo escolar y a sus familias, quienes podrán acceder a descuentos en útiles escolares, material de papelería, uniformes y calzado.

“La invitación es para que asistan todos los que están inscritos a este siguiente ciclo escolar y ahí encuentren muy buenos descuentos en útiles escolares, material de papelería, uniformes y zapatos. No se la pierdan, es el momento ideal para comprar todo aquello que les falta a nuestros estudiantes aquí en Reynosa”, señaló el funcionario.

El evento reunirá a más de 40 proveedores, todos 100% locales, lo que representa no solo un beneficio directo para el bolsillo de los reynosenses, sino también un respaldo al sector empresarial de la ciudad.

“Va a haber más de 40 proveedores ofertando descuentos. Es una feria que va a tener muy buena participación de proveedores, todos de aquí de Reynosa. Se busca llevar un beneficio al bolsillo de los ciudadanos, pero también apoyar a las empresas locales”, agregó Treviño Garza.

La feria se desarrollará en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con la expectativa de una amplia asistencia de la ciudadanía.

