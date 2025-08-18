Preparan Feria de Regreso a Clases con apoyos económicos

Del 29 al 31 de agosto se llevará a cabo en esta ciudad la Feria de Regreso a Clases 2025, organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con la participación de comercios dedicados a la venta de artículos escolares y demás insumos relacionados con el inicio del nuevo ciclo escolar.

En esta edición, la Feria contará con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo, que en coordinación con los comerciantes locales busca ofrecer a las familias opciones accesibles y con descuentos para enfrentar la temporada escolar.

Uno de los apoyos más relevantes será la entrega de vales económicos financiados con un presupuesto de $2 millones 500 mil pesos, aprobado por las fracciones de todos los partidos políticos que integran el cabildo de Reynosa. Cada vale consistirá en 500 pesos por alumno y podrá canjearse únicamente en los negocios participantes, lo que beneficiará directamente a la economía de los hogares.

La sede de la feria será el Auditorio Municipal Ramón Pérez García, ubicado en la entrada de la colonia Vista Hermosa, donde se espera la asistencia de cientos de familias interesadas en aprovechar tanto los descuentos como el programa de vales.

El secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Treviño Garza, destacó la importancia de la feria e invitó a los padres de familia a aprovechar las ofertas: “Asistan para encontrar buenas ofertas, buenos precios, que puedan hacerse de los útiles escolares sin desembolsar una suma importante de dinero; esto es en beneficio de todos los estudiantes de Reynosa; es desde kínder hasta posgrado el canje de los vales”.

Asimismo, señaló que el objetivo es superar la participación registrada en años anteriores: “Estamos buscando que este año sea también mucho más importante que los anteriores; queremos superar el número de proveedores que participan en esta feria y que ponen en oferta sus productos. Ya Reynosa es el municipio que más aporta recursos en el tema de los vales y queremos también ser el municipio que más proveedores tenga en esta feria y con mayores opciones para los consumidores”.

Con estas acciones, la Feria de Regreso a Clases 2025 busca consolidarse como un espacio de apoyo directo a la economía familiar y como una plataforma de impulso para el comercio local.

Comentarios