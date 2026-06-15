Llaman a reforzar cultura de donación de sangre en Reynosa

La campaña de donación altruista de sangre realizada en el Hospital General de Reynosa registró una baja participación ciudadana. Aunque se esperaba la asistencia de más de 50 personas previamente registradas, menos de la mitad acudió a la convocatoria. La lluvia, diversos acontecimientos y la falta de interés fueron señalados como posibles causas, por lo que las autoridades buscan reforzar el llamado a la población.

Ante este panorama, Rosario Villanueva, encargada del Laboratorio de Sangre, invitó a la ciudadanía a sumarse a la donación voluntaria, recordando que el hospital recibe donadores durante todo el año y no únicamente durante campañas especiales.

“Estamos invitando a todas las personas, ya sean pacientes, familiares o cualquier persona altruista que quiera venir a apoyarnos a que venga a donar de manera voluntaria, hoy, mañana o cualquier día, siempre está abierta la donación altruista para quien quiera venir a donar aquí con nosotros”, expresó.

Aclaran mitos sobre tatuajes y donación de sangre

Entre las razones que con frecuencia desaniman a los posibles donadores se encuentran algunos mitos relacionados con los tatuajes. Sin embargo, especialistas aclararon que las personas tatuadas sí pueden donar sangre, siempre y cuando cumplan con los requisitos médicos establecidos para garantizar la seguridad del procedimiento.

Villanueva explicó que la normativa vigente permite donar sangre a quienes tengan tatuajes, perforaciones o maquillaje permanente, siempre y cuando haya transcurrido el tiempo establecido por las autoridades sanitarias.

“Por norma tienen que tener más de 12 meses de haber recibido un tatuaje, perforación o delineado permanente, pero sí pueden donar; después del tiempo requerido por norma, sí”, indicó.

Ante la escasa respuesta, personal del propio Hospital General decidió sumarse a la jornada de donación. Tal fue el caso de Protacio Serna Ramírez, quien nuevamente acudió a donar sangre al observar que varios de los ciudadanos convocados no se presentaron.

El donador altruista consideró que en México aún existe un importante reto en materia de cultura de la donación, especialmente porque las emergencias médicas requieren disponibilidad inmediata de sangre.

“México es el último lugar en donación altruista de sangre en el mundo y ese es un tema muy complicado. Cuando estamos acá en casos de urgencia son muy frecuentes y no hay tiempo para que vengan los familiares a donar. Es un tema en el que tendríamos que mejorar la conciencia en México, porque sí hace falta que la donación altruista sea más abundante”, señaló.

Donar sangre también beneficia la salud del donador

Además de ayudar a salvar vidas, la donación de sangre también ofrece beneficios para quienes participan. Los donadores reciben sin costo una valoración médica y diversos estudios de laboratorio, lo que representa un apoyo adicional para el cuidado de su salud.

Rosario Villanueva destacó que cada persona que dona recibe una revisión médica previa y pruebas de laboratorio que pueden contribuir a detectar oportunamente alguna alteración en su estado de salud.

“El médico le hace una valoración clínica, unos estudios de laboratorio también y nada de eso tiene costo. Hay un chequeo constante y cualquier estudio anormal o positivo que pudiera salir en esas pruebas que le hacen al donador, se le avisa para darle seguimiento”, puntualizó.

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