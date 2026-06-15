Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
c12fc902_9c31_4c3f_8e7a_64b310239aad_906206642b
Tamaulipas

Llaman a reforzar cultura de donación de sangre en Reynosa

Los donadores reciben sin costo una valoración médica y diversos estudios de laboratorio, lo que representa un apoyo adicional

  • 15
  • Junio
    2026

La campaña de donación altruista de sangre realizada en el Hospital General de Reynosa registró una baja participación ciudadana. Aunque se esperaba la asistencia de más de 50 personas previamente registradas, menos de la mitad acudió a la convocatoria. La lluvia, diversos acontecimientos y la falta de interés fueron señalados como posibles causas, por lo que las autoridades buscan reforzar el llamado a la población.

Ante este panorama, Rosario Villanueva, encargada del Laboratorio de Sangre, invitó a la ciudadanía a sumarse a la donación voluntaria, recordando que el hospital recibe donadores durante todo el año y no únicamente durante campañas especiales.

“Estamos invitando a todas las personas, ya sean pacientes, familiares o cualquier persona altruista que quiera venir a apoyarnos a que venga a donar de manera voluntaria, hoy, mañana o cualquier día, siempre está abierta la donación altruista para quien quiera venir a donar aquí con nosotros”, expresó.

Aclaran mitos sobre tatuajes y donación de sangre

Entre las razones que con frecuencia desaniman a los posibles donadores se encuentran algunos mitos relacionados con los tatuajes. Sin embargo, especialistas aclararon que las personas tatuadas sí pueden donar sangre, siempre y cuando cumplan con los requisitos médicos establecidos para garantizar la seguridad del procedimiento.

Villanueva explicó que la normativa vigente permite donar sangre a quienes tengan tatuajes, perforaciones o maquillaje permanente, siempre y cuando haya transcurrido el tiempo establecido por las autoridades sanitarias.

“Por norma tienen que tener más de 12 meses de haber recibido un tatuaje, perforación o delineado permanente, pero sí pueden donar; después del tiempo requerido por norma, sí”, indicó.

Ante la escasa respuesta, personal del propio Hospital General decidió sumarse a la jornada de donación. Tal fue el caso de Protacio Serna Ramírez, quien nuevamente acudió a donar sangre al observar que varios de los ciudadanos convocados no se presentaron.

El donador altruista consideró que en México aún existe un importante reto en materia de cultura de la donación, especialmente porque las emergencias médicas requieren disponibilidad inmediata de sangre.

“México es el último lugar en donación altruista de sangre en el mundo y ese es un tema muy complicado. Cuando estamos acá en casos de urgencia son muy frecuentes y no hay tiempo para que vengan los familiares a donar. Es un tema en el que tendríamos que mejorar la conciencia en México, porque sí hace falta que la donación altruista sea más abundante”, señaló.

Donar sangre también beneficia la salud del donador

Además de ayudar a salvar vidas, la donación de sangre también ofrece beneficios para quienes participan. Los donadores reciben sin costo una valoración médica y diversos estudios de laboratorio, lo que representa un apoyo adicional para el cuidado de su salud.

Rosario Villanueva destacó que cada persona que dona recibe una revisión médica previa y pruebas de laboratorio que pueden contribuir a detectar oportunamente alguna alteración en su estado de salud.

“El médico le hace una valoración clínica, unos estudios de laboratorio también y nada de eso tiene costo. Hay un chequeo constante y cualquier estudio anormal o positivo que pudiera salir en esas pruebas que le hacen al donador, se le avisa para darle seguimiento”, puntualizó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

gusano_barrenador_d8b42ec5d3
Refuerzan blindaje sanitario en Tamaulipas por gusano barrenador
vinculan_proceso_tres_personas_posesion_armas_tamaulipas_a3de50e46e
Vinculan a tres por posesión de armas de fuego en Matamoros
Whats_App_Image_2026_06_16_at_1_23_40_AM_436d768490
Pemex investiga mancha en el Río Pánuco; descarta hidrocarburos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_06_16_T130133_933_1efc594b45
Pakistán y China reivindican plan de paz tras acuerdo Irán-EUA
Whats_App_Image_2026_06_16_at_12_51_18_2e386a8258
Piden exportadores de Nuevo León permanencia del T-MEC
ergh54_82dc16f84a
Irán homenajea a víctimas y denuncia trabas en Mundial FIFA 2026™
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
triple_fenomeno_nl_5cfadaedf6
Triple fenómeno meteorológico pegará a la urbe regia
publicidad
×