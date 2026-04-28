Llaman a redondear para cirugías de labio leporino

Integrantes de la Fundación Cambiando Sonrisas hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse al redondeo 2026 en tiendas de conveniencia, con el objetivo de reunir recursos que permitan continuar con cirugías gratuitas para niños con labio leporino y paladar hendido.

El presidente de la asociación, Pedro Ciro González Flores, destacó que este año se cumplen 27 años de trabajo ininterrumpido, periodo en el que han logrado transformar la vida de cientos de menores. Explicó que la organización mantiene campañas permanentes, con un promedio de 100 niños atendidos anualmente, además de intervenciones quirúrgicas de manera semanal.

Informó que la próxima jornada quirúrgica se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de junio, en la que se tiene previsto atender a cerca de 60 pacientes, como parte de este esfuerzo continuo.

Por su parte, el cirujano plástico Melquiadez Álvarez Chaires señaló que el labio y paladar hendido representa un problema de salud pública en México, donde nacen alrededor de 3,850 niños cada año con esta condición.

Detalló que el tratamiento completo puede requerir hasta cuatro cirugías a lo largo de la vida, además de terapias de lenguaje y atención odontológica especializada.

Añadió que cada intervención en hospitales privados puede costar entre 80 y 90 mil pesos, cifra que resulta inaccesible para muchas familias. Sin embargo, subrayó que gracias a la labor de la fundación, durante casi tres décadas ningún paciente ha tenido que pagar por su tratamiento, el cual incluye cirugías, seguimiento médico y apoyo terapéutico.

Ante este panorama, los organizadores exhortaron a la población a participar en el redondeo y a difundir esta iniciativa, así como a acercar a posibles beneficiarios que requieran este tipo de atención, ya que muchas familias desconocen la existencia de estos apoyos.

“Con pequeñas aportaciones se pueden lograr grandes cambios. Nuestro objetivo es que ningún niño se quede sin la oportunidad de sonreír”, expresaron.

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