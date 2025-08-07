Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_59_57_PM_bbfe67a34f
Tamaulipas

Llegan libros de texto a Nuevo Laredo, los repartirán este lunes

Actualmente, ya se tiene el 100% de libros para niveles preescolar, primaria y secundaria, para los 75,000 alumnos en promedio que están inscritos

  • 07
  • Agosto
    2025

Este lunes iniciará la distribución de libros de texto gratuitos para escuelas de educación básica, a fin de que estén listos para el inicio del nuevo ciclo escolar 2025-2026.

Actualmente, en el Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) se trabaja con guardias y el lunes retornará todo el personal a las oficinas para reiniciar labores, informó César Bolaños, jefe del Crede Nuevo Laredo.

“Quiero decirles que nosotros, en el Crede, tuvimos guardias en este periodo de receso y que regresamos a trabajar este lunes; estamos preparando diferentes situaciones para tener un regreso completo, seguro en este ciclo 2025-2026.

“Estamos trabajando con los libros de texto, estamos trabajando con la distribución, vamos a trabajar organizando la distribución de los paquetes de útiles escolares también”, señaló.

Actualmente, ya se tiene el 100 por ciento de libros para niveles preescolar, primaria y secundaria, para los 75 mil alumnos en promedio que están inscritos. 

“Este próximo lunes entregamos los libros de secundarias generales a todas las secundarias, el martes a todas las secundarias técnicas, el miércoles a todo preescolar y vamos con primarias.

“Nosotros vamos a poner los libros en las inspecciones, en las escuelas, donde quieran los inspectores, los jefes de sector, donde sea más fácil para ellos”, detalló.

También se trabajará en una serie de trámites con las solicitudes de la beca Transformación Avanza para escuelas particulares.

El nuevo ciclo escolar arranca el primero de septiembre. Una semana antes, las y los maestros asistirán a un taller, y el consejo técnico debe estar una semana antes de entrar a clases.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2024_09_17_at_2_41_13_PM_a0dff5498a
Feria del Libro de Frankfurt incluye a autores mexicanos
samuel_habilita_carriles_expres_de_constitucion_y_morones_754066a657
Samuel habilita carriles exprés de Constitución y Morones
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
Identifican_un_minero_mas_de_Pasta_de_Conchos_9cd0e7ce69
Identifican un minero mas de Pasta de Conchos
Busca_la_UAC_incrementar_certificacion_de_sus_planes_de_estudios_dfefc1f1b5
Busca la UAC incrementar certificación de sus planes de estudios
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×