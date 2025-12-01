Llegará Govea a la fiscalía con grandes desafíos

La principal prueba para el nuevo fiscal general de Justicia de Tamaulipas será enfrentar la crisis de personas desaparecidas, uno de los desafíos más urgentes y dolorosos en el estado. Con su llegada, Jesús Eduardo Govea Orozco deberá encabezar un viraje institucional que fortalezca las investigaciones, acelere los casos rezagados y garantice una atención más efectiva a las víctimas y sus familias.

En este contexto, el Congreso del Estado confirmó que Govea Orozco rendirá protesta el próximo 2 de diciembre, después de obtener una amplia mayoría de votos durante la sesión legislativa donde se aprobó su nombramiento. La expectativa pública es alta, pues su gestión podría marcar un punto de inflexión en la búsqueda de verdad y justicia.

La ciudadanía demanda una coordinación más sólida entre las autoridades estatales y federales, así como estrategias claras que permitan avanzar de manera real en la atención a este problema que ha marcado profundamente a Tamaulipas.

Govea Orozco recibió 27 votos a favor, mientras que las otras dos personas propuestas en la terna enviada por el gobernador Américo Villarreal Anaya —Marisol Ivette Borja Lara y Jesús Gilberto Alarcón Benavides— no obtuvieron respaldo alguno. Hubo además un voto nulo y cuatro abstenciones.

El proceso de selección se desarrolló mediante la entrega de cédulas a diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias, cuyos resultados fueron depositados en un ánfora y contados de manera pública. La Comisión de Justicia, presidida por el diputado Isidro Vargas Fernández, sostuvo que el procedimiento se realizó con transparencia, imparcialidad y rigor técnico.

Vargas destacó que el dictamen responde al compromiso de fortalecer a las instituciones de procuración de justicia y garantizar procesos claros, objetivos y alineados a la legalidad. Recordó que inicialmente se registraron 40 aspirantes, cuyos perfiles fueron evaluados antes de integrar las ternas enviadas al Poder Ejecutivo.

Tras su designación, Govea Orozco se prepara para asumir formalmente la conducción de la Fiscalía General de Justicia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con especialidad en Proceso Penal Acusatorio por el INACIPE y maestría en Derecho Penal por la Universidad Tecnológica de México. Su trayectoria incluye cargos en la Procuraduría de Justicia del Estado, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica y, más recientemente, la Fiscalía Anticorrupción.

Con su protesta programada para este 2 de diciembre, el nuevo fiscal asume el reto de fortalecer la procuración de justicia en Tamaulipas y responder a las demandas ciudadanas de instituciones más sólidas, efectivas y confiables.

