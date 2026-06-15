Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_anya_taylor_joy_7d001e1027
Escena

Anya Taylor será una elfa en nueva cinta del Señor de los Anillos

La actriz británica se une a 'La caza de Gollum' como una elfa sindar leal al rey Thranduil en una película que llegará en diciembre de 2027

  • 15
  • Junio
    2026

Ya se conoce el papel que tomará Anya Taylor-Joy en la nueva entrega de "El Señor de los Anillos", y es nada más que una elfa.

De acuerdo con el medio especializado Variety, la actriz británica interpretará a una elfa sindar del Reino del Bosque para la nueva cinta "El señor de los anillos". "La caza de Gollum", dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien regresa para interpretar a Gollum.

Según lo compartido con el medio, el personaje de Anya actuaría como "una agente leal y de confianza del rey Thranduil".

Además de Taylor-Joy, también debutan en este universo actrices como Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider) y Leo Woodall (Halvard).

Estos nuevos nombres se suman al regreso de Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como el rey Thranduil.

La película está prevista para llegar a las salas de cine el 17 de diciembre de 2027.

La cinta, que contará con un guion escrito por las guionistas de la trilogía original, Fran Walsh y Philippa Boyens, se unirá a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou para adaptar la obra del escritor J.R.R. Tolkien. Narrará la búsqueda del hobbit corrupto que da título a la obra en los años previos a la primera entrega de la trilogía, "La Comunidad del Anillo".


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_06_16_T122933_710_2a6ce318df
Grammy suma cinco categorías y nuevas reglas para 2027
HK_8ae_B7_WYAEVUOV_0445f0ec54
Bob Odenkirk revive a Saul Goodman para aniversario 250 de EUA
EH_UNA_FOTO_2026_06_16_T102501_478_290e14069f
Guillermo del Toro alerta sobre el impacto de la IA en el cine
publicidad

Últimas Noticias

manolo_jimenez_contienda1_73ecd3d823
Asegura que su prioridad es Coahuila; no se descarta para 2030
recuperan_mexico_libramiento_pago_siglo_xvi_4908d52001
Recuperan libramiento de pago del siglo XVI tras ser robado
EH_UNA_FOTO_2026_06_16_T132539_891_7788eceae5
Receptor de Chiefs sale de prisión tras cumplir condena
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
triple_fenomeno_nl_5cfadaedf6
Triple fenómeno meteorológico pegará a la urbe regia
publicidad
×