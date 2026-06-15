Anya Taylor será una elfa en nueva cinta del Señor de los Anillos

Ya se conoce el papel que tomará Anya Taylor-Joy en la nueva entrega de "El Señor de los Anillos", y es nada más que una elfa.

De acuerdo con el medio especializado Variety, la actriz británica interpretará a una elfa sindar del Reino del Bosque para la nueva cinta "El señor de los anillos". "La caza de Gollum", dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien regresa para interpretar a Gollum.

Según lo compartido con el medio, el personaje de Anya actuaría como "una agente leal y de confianza del rey Thranduil".

Welcome to the hunt, Anya Taylor-Joy. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum only in theaters 17 December 2027. pic.twitter.com/u7UoU9Jq3F — Warner Bros. (@warnerbros) June 15, 2026

Además de Taylor-Joy, también debutan en este universo actrices como Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider) y Leo Woodall (Halvard).

Estos nuevos nombres se suman al regreso de Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como el rey Thranduil.

La película está prevista para llegar a las salas de cine el 17 de diciembre de 2027.

La cinta, que contará con un guion escrito por las guionistas de la trilogía original, Fran Walsh y Philippa Boyens, se unirá a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou para adaptar la obra del escritor J.R.R. Tolkien. Narrará la búsqueda del hobbit corrupto que da título a la obra en los años previos a la primera entrega de la trilogía, "La Comunidad del Anillo".

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