Llevan "Tu Voz Transforma" a vecinos de Infonavit Los Ángeles

El proyecto contempla la rehabilitación integral de las canchas de fútbol rápido. Los vecinos agradecieron las obras realizadas por el Gobierno Municipal

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Como parte de su agenda de trabajo, el alcalde de Matamoros, Beto Granados, supervisó los avances de la rehabilitación del área deportiva conocida como Las Cascaritas, ubicada en la Unidad Multideportiva Emilio Martínez Manautou, además de encabezar una nueva jornada del programa "Tu Voz Transforma" en la colonia Infonavit Los Ángeles.

Acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano, Alfonso Treviño Robles, el presidente municipal recorrió las instalaciones para constatar el progreso de los trabajos que se realizan en este importante espacio deportivo de la ciudad.

El proyecto contempla la rehabilitación integral de las canchas de fútbol rápido conocidas como "Las Cascaritas", con el propósito de brindar espacios más seguros y funcionales para la práctica deportiva y la convivencia familiar.

Entre las acciones que se ejecutan destacan la instalación y modernización de luminarias, la colocación de pasto sintético, la instalación de porterías, la delimitación de las áreas deportivas, además de trabajos de mantenimiento general y pintura.

Vecinos reconocen mejoras durante el programa "Tu Voz Transforma"

Posteriormente, el alcalde se trasladó al área verde de la colonia Infonavit Los Ángeles, donde encabezó una nueva edición del programa "Tu Voz Transforma", un espacio de diálogo en el que escuchó de manera directa las inquietudes, necesidades y propuestas de las y los habitantes del sector.

Durante el encuentro, los vecinos agradecieron las obras realizadas por el Gobierno Municipal, entre ellas la rehabilitación del pavimento asfáltico en las calles De los Ángeles, Dominaciones, Gabriel, Miguel y Serafines, así como la rehabilitación del área deportiva y del área verde de la colonia.

Las obras realizadas en Infonavit Los Ángeles contribuyen a mejorar la infraestructura urbana y los espacios de convivencia para las familias del sector.

Al concluir la jornada, Beto Granados reiteró que su administración continuará impulsando obras y acciones que favorezcan el desarrollo de Matamoros, manteniendo un gobierno cercano a la ciudadanía y comprometido con atender las necesidades de cada colonia del municipio.